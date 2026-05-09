Las picantes cargadas de Belgrano a Talleres tras ganarle el clásico y eliminarlo del Apertura

Belgrano venció 1-0 a Talleres por los octavos de final y no dejó pasar la oportunidad de burlarse de su eterno rival en redes.

Belgrano de Córdoba venció 1-0 a Talleres este sábado por los octavos de final del Torneo Apertura. Se trató de una victoria histórica, no solo por la instancia en la que se dio, sino porque volvió a ganar un clásico después de 20 años en general y 25 sin lograrlo en Primera División.

Por supuesto, el Pirata no dejó pasar la oportunidad de burlarse de su eterno rival y le dedicó una serie de cargadas en redes sociales. Las mismas incluyeron una captura viejo tuit de 2013 de Guido Herrera, actual arquero de la T, festejando un triunfo del cuadro celeste; un video de la tribuna matadora en silencio tras la derrota con la leyenda "Te juro que tiene volumen"; y una serie de fotos de los festejos que reza "Amor a la mexicana", en referencia al presidente tallarín, Andrés Fassi; entre otras.

Las cargadas de Belgrano de Córdoba a Talleres Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Belgrano/status/2053233037110854144?s=20&partner=&hide_thread=false NO TIENE LOS HUEVOS QUE TIENE BELGRANO pic.twitter.com/eZQ6OYxcMo — Belgrano (@Belgrano) May 9, 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Belgrano/status/2053234740497469601?s=20&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/fAdkzBYDJ2 — Belgrano (@Belgrano) May 9, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Belgrano/status/2053238901481889834?s=20&partner=&hide_thread=false AMOR A LA MEXICANA pic.twitter.com/A2KsPlFsnW — Belgrano (@Belgrano) May 9, 2026