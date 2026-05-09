La dramática revelación del presidente de Newell's: "El club está fundido y al borde de la quiebra"

El presidente de Newell's Old Boys, Ignacio Boero, realizó en las últimas horas un crudo diagnóstico sobre la situación económica de la institución rosarina y aseguró que el club está "fundido" y "al borde de la quiebra", con una deuda que estimó entre 30 y 35 millones de dólares.

En declaraciones con Radio 3 de Rosario, el dirigente sostuvo que la situación financiera es crítica y responsabilizó a la conducción anterior, encabezada por Ignacio Astore, por el crecimiento del pasivo: “En cuatro años se triplicó la deuda”, afirmó.

El presidente de Newell's reveló que el club está al borde de la quiebra El presidente de Newells reveló que el club está al borde de la quiebra Radio 3 Rosario Boero, quien ganó las elecciones en diciembre de 2025, remarcó que la actual dirigencia necesita "invertir para poder sacar adelante" a la institución y admitió que analizan diferentes alternativas para generar recursos, entre ellas la búsqueda de préstamos externos y la posible venta de futbolistas en el próximo mercado de pases.

"Si surge alguna oferta por algún jugador que podamos vender y estamos en condiciones de reemplazarlo, y realmente sea un beneficio económico para el club, lo vamos a hacer", explicó el presidente de Newell's. En el plano deportivo, también reconoció errores en el armado del plantel y en la elección inicial de la dupla técnica Favio Orsi-Sergio Gómez, que tuvo un mal arranque de año y dejó el cargo tras apenas 6 partidos, con 4 derrotas y 2 empates.

De cara al futuro inmediato, el mandatario expresó su confianza en Frank Darío Kudelka, actual entrenador del equipo, al destacar que conoce el club y que su llegada respondió a la necesidad de recuperar competitividad en medio de un contexto económico delicado. Por último, dejó entrever su deseo para el retorno del entrenador Marcelo Bielsa, ídolo de la institución, pero aclaró que "no es el momento de hablar de eso ni de exigirle nada".