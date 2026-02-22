Torneo Apertura, sin piedad: tras una preocupante derrota, un equipo echó a su DT y ya son 2 en 6 fechas

Luego de una durísima derrota, un equipo que no atraviesa un buen presente en el Torneo Apertura echó a su entrenador tras seis fechas disputadas.

Ya son 2 los técnicos que dejaron su cargo en 6 fechas del torneo Apertura de la Liga Profesional. Foto: Liga Profesional

El Torneo Apertura no tiene piedad con los entrenadores y es por ello que los resultados son los que mandan en un torneo muy disputado y que por el momento no tiene a un gran candidato al título. Luego de que Daniel Oldrá deje su cargo en Instituto de Córdoba, en las últimas horas se sumó otro DT a la lista de despidos con tan solo 6 fechas disputadas.

Tras la durísima derrota por 3-0 ante Banfield, la dirigencia Newell’s acrecentó la crisis y tomó la decisión de echar a la dupla técnica comandada por Favio Orsi y Sergio Gómez.

Newell’s echó a la dupla técnica Orsi-Gómez tras el 0-3 ante Banfield Ambos entrenadores, que tenían contrato hasta fin de año, no pudieron rescatar a la Lepra del pésimo presente futbolístico que atraviesa y a diferencia de su gran campaña Platense (fueron campeones en 2025), en esta no pudieron regalarle ninguna alegría al pueblo leproso.

Sergio Gómez Favio Orsi Favio Orsi y Sergio Gómez dejaron de ser los técnicos de Newell's. Fotobaires En los seis compromisos que dirigieron al elenco rosarino, lograron empatar en dos y cayeron en los otros cuatro. Así, el equipo marcha anteúltimo en la tabla anual de la Liga Profesional, en zona de descenso ya que Estudiantes de Río Cuarto se encuentra último en ambas tablas (en ese caso, baja el anteúltimo de la anual).

La decisión que tomó la dirigencia de Newell’s fue comunicada a través de sus redes sociales: "El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que se ha tomado la decisión de dar por finalizado el ciclo de Sergio Gómez y Favio Orsi al frente del plantel profesional de la institución", fue el escueto comunicado que compartió la Lepra.