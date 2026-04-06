Tras confirmarse su pase al Chelsea, la tajante respuesta de Valentín Barco sobre si volvería a Boca: "Mi idea es..."

Valentín Barco volvió a poner a Boca en el centro de la escena. Tras irse mal con la dirigencia, dejó una sentencia sobre un posible regreso al Xeneize.

El Colo Barco festeja su primer gol con la camiseta de la Selección argentina, que fue ante Zambia y nada menos que en la Bombonera.

En pleno presente europeo y con la ilusión de integrar la lista definitiva de la Selección argentina para el Mundial 2026, Valentín Barco volvió a poner a Boca Juniors en el centro de su carrera. El jugador, que está a un paso de sumarse al Chelsea, dejó en claro que tiene un objetivo pendiente con el club que lo formó.

El zurdo, de 21 años, tuvo un paso breve pero intenso por el club antes de emigrar al fútbol inglés. A pesar de su crecimiento y actualidad en Europa, reconoce que quedó una espina clavada: no haber podido consagrarse campeón con la camiseta azul y oro.

"Mi idea es volver a Boca y poder hacerlo estando bien para darle alegrías, ya sea con títulos que no pude darles antes de irme, pero espero que en un futuro sí", aseguró el futbolista, sin esquivar el tema de su regreso.

Valentín Barco confesó que quiere volver a Boca en un futuro Barco habló de su futuro y aseguró que quiere regresar a Boca Barco habló de su futuro y aseguró que quiere regresar a Boca @lanumero12comar Incluso fue más allá al marcar una postura clara: “Quiero estar bien físicamente para devolverle a la gente todo lo que me brindó. Si vuelvo a Argentina es sí o sí a Boca”. Una frase que rápidamente generó ilusión entre los hinchas.