Tras confirmarse su pase al Chelsea, la tajante respuesta de Valentín Barco sobre si volvería a Boca: "Mi idea es..."
Valentín Barco volvió a poner a Boca en el centro de la escena. Tras irse mal con la dirigencia, dejó una sentencia sobre un posible regreso al Xeneize.
En pleno presente europeo y con la ilusión de integrar la lista definitiva de la Selección argentina para el Mundial 2026, Valentín Barco volvió a poner a Boca Juniors en el centro de su carrera. El jugador, que está a un paso de sumarse al Chelsea, dejó en claro que tiene un objetivo pendiente con el club que lo formó.
El zurdo, de 21 años, tuvo un paso breve pero intenso por el club antes de emigrar al fútbol inglés. A pesar de su crecimiento y actualidad en Europa, reconoce que quedó una espina clavada: no haber podido consagrarse campeón con la camiseta azul y oro.
"Mi idea es volver a Boca y poder hacerlo estando bien para darle alegrías, ya sea con títulos que no pude darles antes de irme, pero espero que en un futuro sí", aseguró el futbolista, sin esquivar el tema de su regreso.
Valentín Barco confesó que quiere volver a Boca en un futuro
Incluso fue más allá al marcar una postura clara: “Quiero estar bien físicamente para devolverle a la gente todo lo que me brindó. Si vuelvo a Argentina es sí o sí a Boca”. Una frase que rápidamente generó ilusión entre los hinchas.
Por ahora, su futuro inmediato está lejos del país. A partir de junio, firmará contrato con Chelsea hasta 2031, por lo que su regreso aparece como un objetivo a largo plazo. Aun así, dejó una perlita sobre una charla con Leandro Paredes: “Le pedí después del último Superclásico (ganó Boca 2-0) que me guarde la ‘5’ y él me dijo que me la va a guardar, así que la esperamos“, confesó, alimentando todavía más el sueño de volver.