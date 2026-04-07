La fuerte pelea entre Claudio Borghi y el influencer Gustav Salvestrini en Picado TV: "Yo a vos te pagaba el sueldo"

Un incómodo momento cargado de tensión se vivió en Picado TV Chile. El protagonista fue Claudio Borghi , quien tuvo un fuerte cruce al aire con el influencer Gustav Salvestrini .

Todo se dio en el programa A Veces Hablamos de Fútbol, donde el mediático hincha de Boca fue invitado antes del partido ante Universidad Católica por la Copa Libertadores. Pero lo que parecía una charla futbolera terminó desviándose hacia otros temas que incomodó a todos en el estudio.

¿El detonante? El Bichi intentó encauzar la conversación: “Bueno… hablemos de fútbol”, lanzó, mientras se analizaba a Lionel Messi y aquella cuestionada imagen reciente con Donald Trump. En ese contexto, Salvestrini no dejó pasar el comentario y respondió con ironía: “Ya estamos hablando de fútbol, a vos te gusta hablar de cosas aburridas”.

Desde ahí, el ida y vuelta fue subiendo de tono. El exentrenador redobló la apuesta y dejó en claro su postura: “Lo que rodea al fútbol no me interesa, me nombraste personajes que no me cruzo, no le doy la mano ni como, nada con ellos”. Del otro lado, el influencer contestó con sarcasmo: “Hablemos de triangulaciones y basculaciones, programón”.

"Si hablamos de fútbol no lo vas a entender", le devolvió el ex DT. "¿Por qué no lo voy a entender?", le preguntó Salvestrini. "Porque una cosa es hablar de fútbol y otra entenderlo. Son cosas diferentes", le contestó el campeón del mundo en México 86. "¿Me estás subestimando que no sé de fútbol?", insistió el influencer.

El momento más caliente llegó cuando se puso sobre la mesa el ciclo de Borghi como técnico xeneize. “Yo de fútbol no sé nada”, soltó el campeón de América con Argentinos Juniors, lo que generó una respuesta inmediata: “Ya sé, estuviste en Boca y no nos fue tan bien”. La tensión subió un escalón más con la réplica del DT: “No 'me' fue, a vos no te vi jugar. Vos no jugaste ahí cuando yo era el técnico, así que no te incluyas”.

Lejos de bajar el tono, Gustav, hijo del extesorero de Boca Orlando Salvestrini (dirigente del club durante la presidencia de Macri), lanzó la frase final que hizo explotar todo. “No soy jugador de fútbol, soy hincha. Y siendo socio de Boca te pagaba el sueldo a vos para que seas el técnico”, sentenció con crudeza. "¿Y cuánto pagabas la cuota? Ahora te voy a devolver la plata", subió la apuesta el Bichi Borghi. Y claro, el clip no tardó en viralizarse en las redes sociales.