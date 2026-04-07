Violento robo a hinchas de Boca en Chile: barras de Colo Colo los atacaron con armas de fuego

En la previa al debut en la Copa Libertadores, siete individuos asaltaron violentamente a un grupo de simpatizantes de Boca e hirieron a uno de ellos.

La previa del estreno de Boca en la Copa Libertadores ante Universidad Católica en Chile quedó marcada por un episodio de violencia que encendió todas las alarmas. El motivo es tan claro como preocupante: un grupo de hinchas xeneizes fueron atacados violentamente en las inmediaciones del hotel donde se alojaba el plantel.

Qué pasó con los hinchas de Boca en Chile El episodio ocurrió durante la noche del lunes, luego de la llegada del equipo argentino a suelo trasandino, cuando simpatizantes de Colo Colo interceptaron a familias boquenses en la intersección de las calles Kennedy y Vitacura. Según trascendió, al menos siete agresores participaron del hecho, que incluyó robos y dejó como saldo a un joven herido (no de gravedad).

Según informaron medios chilenos, uno de los atacantes estaba armado y utilizó un arma de fuego para intimidar a los hinchas y robarles sus pertenencias. Con el correr de las horas, la policía local logró detener a dos menores de edad sospechados de haber participado del hecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2041531469353341237&partner=&hide_thread=false El respeto hacia el rival y su hinchada será fundamental en nuestro regreso a la Copa CONMEBOL @Libertadores.



En nuestra visita a @Cruzados, solicitamos evitar cánticos o expresiones ofensivas hacia el rival o el público local. Cualquier manifestación racista o xenófoba será… pic.twitter.com/pNKswMCP9r — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 7, 2026 La investigación sigue en curso y no se descarta que haya más implicados, en un contexto atravesado por antecedentes de violencia entre ambas parcialidades. Claro, alimentado también por la barbarie del año pasado entre Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda.