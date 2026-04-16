El hincha de Boca al que Úbeda le firmó la camiseta reveló que no quería su autógrafo: "Necesitaba la firma de Paredes"

En medio de la goleada de Boca ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, Claudio Úbeda protagonizó un curioso momento: el DT se acercó a la platea en pleno partido y le firmó la camiseta a un hincha .

En un gesto poco habitual, el Sifón se acercó al borde del campo de juego y, ya en tiempo de descuento, accedió a poner su autógrafo en una casaca que le acercaron desde la platea ubicada por encima de los bancos. No obstante, dos días después de aquel llamativo episodio, se conoció la otra parte de la historia.

Resulta que, este jueves, el propio simpatizante xeneize al que el entrenador le estampó la firma con un fibrón indeleble rompió el silencio y dejó una inesperada revelación al respecto.

La historia detrás de la firma de Úbeda: ¡el pedido no era para el DT!

“Necesitaba tener la firma de (Leandro) Paredes. Lo volví loco todo el partido, le tiré la camiseta y cuando la agarré decía Úbeda la firma", contó entre risas, en diálogo con Planeta Boca Juniors, dejando en claro que su objetivo era llegar al campeón del mundo y no se esperaba que el técnico firmara la azul y oro.

No obstante, el fana de Boca enseguida confirmó que pudo lograr su prometido: "Volví a casa y recién ahí me di cuenta que también la firmó Paredes". Y luego, en tono humorístico, soltó: "Falta mucho para pedirle una firma a Úbeda, jaja”.

La anécdota rápidamente se viralizó y fue tomada con humor por los hinchas como en redes sociales. Así, lo que comenzó como un gesto llamativo en medio de un partido terminó transformándose en una historia aún más curiosa.