La tajante decisión del DT del Chelsea con Enzo Fernández tras cumplir con su castigo de dos partidos

En la previa al duelo clave ante Manchester United, Liam Rosenior se refirió a la situación de Enzo Fernández y reveló cuándo volverá a jugar.

Enzo Fernández atraviesa semanas muy intensas en el Chelsea, donde es figura y capitán. Por eso, la sanción de dos partidos que le aplicó el club inglés por sus declaraciones en medio del interés del Real Madrid (dijo que viviría en la capital española) generó una grata sorpresa en el fútbol mundial.

Ni el intento de sus compañeros por suavizar la medida ni el peso específico del campeón del mundo alcanzaron para torcer la decisión. Tanto la dirigencia como el entrenador, Liam Rosenior, se mantuvieron firmes y tuvo que cumplir la sanción completa. Así, el ex River y Benfica se perdió la goleada 7-0 ante Port Vale por la FA Cup y la dura caída 0-3 frente a Manchester City por la Premier League.

Sanción cumplida: Enzo Fernández volverá a jugar en el Chelsea Con el castigo ya cumplido, el propio DT inglés confirmó la noticia más esperada: el volante de la Selección argentina volverá a estar disponible. “Enzo ha vuelto al grupo esta semana, tanto el grupo como Enzo han estado fantásticos en los entrenamientos. Enzo en particular, se ha aplicado muy bien al grupo y a nuestros entrenamientos. Así que no, no hay problemas”, expresó en conferencia de prensa.

enzo fernandez1 Fernández sería titular en Chelsea ante Manchester United por la fecha 33 de la Premier. @enzojfernandez

De cara al próximo compromiso frente a Manchester United, un duelo clave en la pelea por meterse en la próxima Champions League, Rosenior evitó dar pistas sobre la formación inicial. “Nunca doy el once, sería una locura confirmar el equipo inicial dos días antes de un partido tan importante”, señaló.