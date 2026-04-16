La tajante decisión del DT del Chelsea con Enzo Fernández tras cumplir con su castigo de dos partidos
En la previa al duelo clave ante Manchester United, Liam Rosenior se refirió a la situación de Enzo Fernández y reveló cuándo volverá a jugar.
Enzo Fernández atraviesa semanas muy intensas en el Chelsea, donde es figura y capitán. Por eso, la sanción de dos partidos que le aplicó el club inglés por sus declaraciones en medio del interés del Real Madrid (dijo que viviría en la capital española) generó una grata sorpresa en el fútbol mundial.
Ni el intento de sus compañeros por suavizar la medida ni el peso específico del campeón del mundo alcanzaron para torcer la decisión. Tanto la dirigencia como el entrenador, Liam Rosenior, se mantuvieron firmes y tuvo que cumplir la sanción completa. Así, el ex River y Benfica se perdió la goleada 7-0 ante Port Vale por la FA Cup y la dura caída 0-3 frente a Manchester City por la Premier League.
Sanción cumplida: Enzo Fernández volverá a jugar en el Chelsea
Con el castigo ya cumplido, el propio DT inglés confirmó la noticia más esperada: el volante de la Selección argentina volverá a estar disponible. “Enzo ha vuelto al grupo esta semana, tanto el grupo como Enzo han estado fantásticos en los entrenamientos. Enzo en particular, se ha aplicado muy bien al grupo y a nuestros entrenamientos. Así que no, no hay problemas”, expresó en conferencia de prensa.
De cara al próximo compromiso frente a Manchester United, un duelo clave en la pelea por meterse en la próxima Champions League, Rosenior evitó dar pistas sobre la formación inicial. “Nunca doy el once, sería una locura confirmar el equipo inicial dos días antes de un partido tan importante”, señaló.
Más allá de eso, dejó entrever que Enzo estará entre los titulares. “Ha estado entrenando con el grupo, lo está haciendo muy, muy bien. La elección para el partido será como siempre”, resaltó. La decisión final ahora pasa por el técnico, en un momento donde el Chelsea necesita recuperar terreno rápido: está 6º en la liga inglesa y acumula tres derrotas en fila.