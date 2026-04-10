La dura decisión final del DT del Chelsea tras su sanción a Enzo Fernández y las disculpas del argentino

Liam Rosenior habló sobre la suspensión a Enzo Fernández de cara al importantísimo partido que jugará el Chelsea el domingo contra Manchester City.

Luego de que dijera que tenía ganas de vivir en Madrid, Enzo Fernández fue sancionado en el Chelsea con dos partidos sin jugar. Ya cumplió el primero el pasado fin de semana por FA Cup contra el Port Vale de la Tercera División y le queda pendiente el de este domingo contra Manchester City por la Premier League.

Liam Rosenior confirmó que no le levanta la sanción a Enzo Fernández enzo fernandez1 Enzo Fernández no jugará el domingo contra Manchester City. @enzojfernandez "Tuvimos una muy buena charla con él. Se disculpó conmigo y con el club", aseguró en primer término el entrenador inglés este viernes en conferencia de prensa. Pero rápidamente despejó cualquier esperanza de que el ex River esté presente frente a los Citizens: "Lidiaremos con eso después del partido del domingo. Es un asunto serio. Enzo no va a jugar", remarcó.

"Con suerte, después de eso va a seguir siendo una parte importante del equipo para lo que se viene", indicó luego. Y aclaró: "No estoy poniendo en duda su carácter ni quién es como persona, todos cometemos errores. Todavía quedan algunos obstáculos que debemos superar. No voy a entrar en detalles".