Pastore volvió a defender a Enzo Fernández y aclaró cómo quedaron las cosas con el Chelsea

Enzo Fernández quedó en una posición un tanto incómoda en las últimas semanas en Chelsea tras su dichos respecto de que le gustaría vivir en Madrid. En el club lo tomaron como que se quería ir para jugar en el Real y Liam Rosenior, DT del equipo, lo sancionó con dos partidos sin jugar (ya cumplió con el primero).

Sus compañeros le pidieron al entrenador que levante el castigo de cara al duelo de este domingo contra Manchester City, ya que puede ser determinante para los objetivos de clasificar a la próxima Champions. En ese sentido, Javier Pastore, representante del campeón del mundo y que ya se había manifestado días atrás, reveló este jueves cómo quedaron las cosas entre el ex River y la institución londinense.

Las declaraciones de Javier Pastore sobre Enzo Fernández y Chelsea Javier Pastore Pastore, representante de Enzo Fernández, aseguró que está todo aclarado con el Chelsea. @flacojp27 "Ya hemos hablado de esto en los últimos días. Son declaraciones que hizo sin ninguna intención de causar problemas. Es el capitán, uno de los líderes del equipo, y ha mostrado su mejor nivel en el campo esta temporada. Simplemente hablaba de una ciudad. Luego, en poco tiempo, concedió muchas entrevistas en las que habló de su futuro. Los medios de comunicación malinterpretaron las cosas y empezaron a decir que se iba a marchar del Chelsea. No hay absolutamente nada de cierto en ello", aseguró el Flaco en diálogo con el portal francés Top Mercato.

A su vez, indicó que ya está todo aclarado entre ambas partes: "Estamos de acuerdo con el Chelsea. Hicimos las paces ayer entre el club y el jugador. Nunca hubo ningún problema. Aclaramos las cosas. Lo que pasó, pasó. Le explicamos al jugador que, aunque no había hecho nada malo, no debería haber dicho eso. Solo tiene 25 años. Todavía es joven, todavía tiene cosas que aprender. Le explicamos al club que lo dijo sin mala intención, que cometió un error. Como es natural, se disculpó con el club, sus compañeros, el entrenador, el director deportivo, con todos. Todos estamos de acuerdo. Simplemente teníamos que aclarar el malentendido", detalló.