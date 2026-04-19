Coudet, ante el desafío de su primer Superclásico como DT de River: su historial positivo como jugador

El Chacho Coudet dirigirá esta tarde el primer clásico contra Boca en su rol de entrenador. Como futbolista de River tuvo un saldo ligeramente favorable.

Con su llegada hace poco más de un mes, Eduardo Coudet le cambió la cara radicalmente a un River Plate que venía golpeado tras un pésimo 2025, el mal comienzo del 2026 y la inesperada renuncia de Marcelo Gallardo. De 7 partidos dirigidos hasta el momento, ganó 6 y empató 1, con un pleno de 5 victorias en el Apertura.

No solo hizo mejorar el funcionamiento general del equipo, sino que levantó muchos rendimientos individuales que venían por el piso. Ya clasificado con anticipación a los playoffs, tendrá esta tarde su primera prueba de fuego y frente a su gente cuando reciba a Boca Juniors en el Monumental.

Coudet jugador Superclásico Boca River Chacho Coudet jugó unos 7 Superclásicos en River. Archivo

Será, naturalmente, su primer Superclásico como DT, lo que representará un gran desafío para él para terminar de afianzarse en el banco millonario y encarar los importantes desafíos que se le vendrán en el cierre del semestre. Pero no será el primero en su carrera futbolística total, ya que había participado anteriormente de unos 7 como jugador de la Banda entre 1999 y 2004.

El historial positivo de Coudet en los Superclásicos En dicha etapa, el Chacho logró tener un saldo ligeramente positivo frente a los de la Ribera, con 3 victorias (Apertura '99, Clausura 2002 y la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores 2004), 2 empates (Ap. 2001 y Cl. 2003) y 2 derrotas (Ap. 2003 y la ida de semis de Libertadores 2004, en la que terminó pasando el Xeneize a la final).