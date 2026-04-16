La contundente frase de Coudet tras vencer a Carabobo y antes del Superclásico: "Tenemos una final el domingo"

River Plate hizo lo que tenía que hacer ante Carabobo y, tras el triunfo, Eduardo Coudet ya empezó a jugar el Superclásico frente a Boca Juniors . El Millonario cumplió en la Copa y ahora cambia el chip para el partido más esperado.

“Era un partido que teníamos que ganar. Hicimos muchas modificaciones y necesitábamos que sumen ritmo. Podemos jugar mejor, pero lo importante era el resultado. El domingo tenemos una final”, aseguró el DT, dejando en claro dónde está puesto el foco.

El entrenador explicó que la rotación fue clave para cuidar piernas pensando en lo que viene: “Hicimos ocho cambios, es un montón. Cuidamos a los que tenían más desgaste. Sabíamos que podía ser complicado desde el funcionamiento”.

Sobre el rendimiento, también fue autocrítico: “Siempre las formas importan acá, pero era un partido desvirtuado. Paramos un equipo con los que estaban mejor físicamente. Ojalá podamos darle una alegría a la gente”.

Ya metido de lleno en el clásico, Coudet mostró su entusiasmo: “Es una semana linda. Sé lo que significa, tuve la suerte de jugar varios. Es especial y lo vamos a vivir de esa manera”.

Por último, evitó anticipar el desarrollo del partido: “Es muy difícil imaginar un superclásico desde lo futbolístico. Ojalá podamos hacer un gran partido y regalarle el triunfo a la gente”.

River llega con confianza, pero ahora tendrá la prueba mayor: un Superclásico que, como dijo su DT, se juega como una final.