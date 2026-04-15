Alerta en River: a 4 días del Superclásico ante Boca, un titular se lesionó y tuvo que ser reemplazado

En River Plate se encendieron las alarmas a pocos días del Superclásico : Fausto Vera debió salir reemplazado ante Carabobo por una molestia en la rodilla derecha y su presencia ante Boca Juniors es una incógnita.

El volante central, uno de los habituales titulares que Eduardo Coudet decidió incluir en la rotación, no pudo completar el partido y dejó el campo con gestos de dolor que generaron preocupación inmediata en el cuerpo técnico.

La jugada que derivó en la salida se produjo tras un choque en mitad de cancha. Vera intentó seguir tras ser atendido, pero segundos después se tiró al piso y pidió el cambio. En su lugar ingresó Aníbal Moreno.

Fausto Vera sufrió un golpe en la rodilla y fue reemplazado.

Fausto Vera sufrió un golpe en la rodilla y fue reemplazado

“La rodilla... Se me fue para afuera”, alcanzó a decir el mediocampista a los médicos, en una frase que encendió aún más las alarmas en el banco de River .

Aunque se retiró caminando, luego fue tratado con hielo en la zona afectada y ahora deberá someterse a estudios para determinar si se trata solo de un golpe o si existe un compromiso mayor.

Fausto Vera salió lesionado Fausto Vera salió lesionado y hay preocupación en River. Fotobaires

Con el Superclásico a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico espera el parte médico definitivo para saber si podrá contar con una pieza clave en el mediocampo o si deberá rearmar el equipo para enfrentar a Boca.

Fausto Vera es una pieza importante en el mediocampo de River. Su posible ausencia genera incertidumbre en el equipo de Eduardo Coudet, que ya piensa en alternativas para afrontar el crucial encuentro ante Boca. La evaluación médica determinará su disponibilidad.

Juanfer Quintero, otra preocupación

Juanfer Quintero vs Carabobo Juanfer Quintero sintió una molestia y debió se reemplazado. Fotobaires

Como si fuera poco desde lo físico, Juan Fernando Quintero también encendió las alarmas. A los 5 minutos del segundo tiempo pidió el cambio por una molestia muscular y fue reemplazado por Kendry Páez.

El colombiano dejó la cancha con gestos de bronca y frustración y, tras permanecer unos minutos en el banco, decidió irse directamente al vestuario.