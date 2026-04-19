De titular en la semana a borrado por Coudet: el jugador de River al que ni concentró para enfrentar a Boca

River Plate se prepara para afrontar el Superclásico con una lista de concentrados que incluye varias sorpresas. En la previa del duelo ante Boca en el Monumental, Eduardo Coudet movió piezas y tomó decisiones que no pasaron desapercibidas, en un contexto marcado por la necesidad de rearmar el equipo.

El entrenador millonario sabe que se trata de un duelo clave y apunta a sostener su racha positiva. Para ello, definió una nómina con regresos importantes, algunas apuestas jóvenes y también ausencias llamativas.

El escenario no es sencillo para el cuerpo técnico, que debe reorganizar el mediocampo tras lesiones relevantes y encontrar equilibrio en un equipo que todavía busca su mejor versión en una instancia determinante de la temporada.

Los convocados por Eduardo Coudet para recibir a Boca Juniors en el Mâs Monumental por la fecha 15 del #TorneoApertura 2026 #VamosRiver pic.twitter.com/9or8fqOneQ

Entre las novedades aparece la exclusión de Kevin Castaño , quien venía de ser titular en el último partido y asomaba como una alternativa lógica en la mitad de la cancha. Sin embargo, su nivel reciente no terminó de convencer y el entrenador optó por dejarlo fuera de los concentrados.

La determinación cobra mayor impacto si se tiene en cuenta que River no contará con Fausto Vera, afectado por una lesión, ni con Juan Fernando Quintero, lo que reducía las opciones disponibles en ese sector. Aun así, el cuerpo técnico decidió prescindir del colombiano.

kevin castaño Kevin Castaño quedó fuera de la lista de concentrados de River para el Superclásico. Instagram @kevincasta5

Además, otro de los que quedó al margen fue Tobías Ramírez, quien había tenido su estreno recientemente. En contrapartida, la lista muestra una fuerte presencia de juveniles que continúan sumando consideración dentro del plantel.

Regresos en River para el Superclásico

Dentro de las noticias positivas, el regreso de Giuliano Galoppo se destaca como una variante importante. El mediocampista dejó atrás su lesión y vuelve a estar disponible en un momento clave.

También reaparecen Lautaro Rivero, tras cumplir su suspensión, y Santiago Lencina, quien vuelve a ser tenido en cuenta. A ellos se suma Maxi Salas, que regresa luego de cumplir con su sanción en el plano internacional.

Dudas en el armado del equipo

En cuanto al posible once, hay algunas certezas y varios interrogantes. En el arco, Santiago Beltrán continuaría como titular ante la ausencia de Franco Armani. La defensa se perfila con nombres de experiencia, mientras que en ataque la dupla de Facundo Colidio y Sebastián Driussi aparece como fija.

El mayor foco de dudas está en el mediocampo, donde Aníbal Moreno y Tomás Galván parecen tener un lugar asegurado, pero el resto de las posiciones sigue abierto. Entre las alternativas aparecen jóvenes como Juan Cruz Meza, además de opciones más versátiles que podrían adaptarse a distintas funciones en un partido de máxima exigencia.