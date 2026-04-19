En vivo: el invicto River de Coudet recibe a un Boca en alza en una nueva edición del Superclásico

River Plate, invicto bajo la dirección de Coudet, se enfrenta a Boca Juniors en un Superclásico clave por el Torneo Apertura.

Miguel Merentiel, delantero de Boca, y Lautaro Riveros, defensor de River, en el último Superclásico.

El fútbol argentino se paraliza este domingo. River recibe a Boca por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura, en la que será una nueva edición del Superclásico.

Ambos equipos llegan a este encuentro en un buen momento, ya que arrastran sus respectivas buenas rachas que les permitieron escalar hasta las primeras posiciones en sus zonas.

River ganó los cinco partidos que disputó en el Torneo Apertura desde que su nuevo director técnico Eduardo Coudet. Esto le permitió al Millonario ponerse segundo en la Zona B con 26 puntos, solo tres menos que el sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza.

Boca, por su parte, arrastra un más que destacable invicto de 12 partidos y además encontró una muy buena regularidad, ya que ganó cuatro de sus últimos cinco partidos.