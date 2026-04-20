No se vio por TV: la fuerte arenga del plantel de Boca antes de salir a jugar frente a River en el Monumental

Boca difundió un video con las palabras de los jugadores en la previa del clásico que terminó con victoria ante River.

Así se jugó el clásico desde adentro. Boca lo vivió como una final, y lo ganó.

Boca mostró el detrás de escena de su triunfo ante River en el Monumental y dejó en claro que nada fue casualidad. A través de un video, el club reveló la arenga de los jugadores en la previa del Superclásico, donde la intensidad y el mensaje fueron claros desde el primer momento.

Uno de los que tomó la palabra fue Santiago Ascacibar, quien marcó el tono antes de salir al campo: "Los clásicos se ganan eh, se ganan". El mediocampista volvió a levantar la voz y reforzó la idea: "Con mentalidad, como los salimos a jugar. Desde el sacrificio y la humildad".

El grito de guerra de Boca antes de salir a jugar contra River La arena de Boca antes de salir al Monumental para el Superclásico La arena de Boca antes de salir al Monumental para el Superclásico @ElCanaldeBoca

En medio del clima caliente del pasillo, otros futbolistas también se sumaron al mensaje con frases contundentes. “¡Guerra, guerra, viejo! Dale, eh”, se escuchó con fuerza, acompañado por otro grito que pedía estar metidos desde el arranque. Esa energía luego se trasladó al campo de juego.

El equipo de Claudio Úbeda jugó el partido con intensidad, ganó cada pelota dividida y terminó imponiéndose 1-0 con el gol de Leandro Paredes, un resultado que lo deja muy cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura.