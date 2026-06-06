En vivo: Argentina enfrenta a Honduras en el primero de los dos amistosos previo al debut en el Mundial

La Selección argentina afrontará esta noche un amistoso de gran importancia ante el combinado de Honduras , en el estadio Kyle Field de la ciudad estadounidense de Texas, a partir de las 21 (hora argentina) y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe.

El partido será fundamental para los jugadores de recambio de la convocatoria, ya que el entrenador Lionel Scaloni confirmó que no estarán disponible el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, además de otro gran número de futbolistas que se espera que se ausenten al no estar al 100% desde lo físico, entre los que está el astro Lionel Messi.