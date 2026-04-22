Voley: gran noticia para Mendoza: Agustín Loser volvió y está convocado a la Selección

Había preocupación e incertidumbre, pero la noticia que esperaba el vóley mendocino finalmente llegó: Agustín Loser está de vuelta en la Selección Argentina . El central, una de las grandes referencias del voleibol nacional, fue convocado para disputar la próxima edición de la Liga de Naciones tras superar una operación.

El central nacido en General Alvear, una de las grandes referencias del voleibol nacional, fue convocado por el cuerpo técnico argentino para disputar la próxima edición de la Liga de Naciones, luego de atravesar una operación y un proceso de recuperación que lo mantuvo fuera de competencia durante varias semanas.

Agustín fue operado en febrero en Italia. Ya está OK.

Y no es una convocatoria más.

Porque Loser no solo representa jerarquía dentro del plantel, sino también liderazgo, experiencia internacional y una presencia clave en la red. Medallista olímpico en Tokio 2020 y una pieza habitual del seleccionado argentino, su regreso significa mucho más que un nombre en una lista.

La Selección ya tiene plantel definido para afrontar una competencia de máxima exigencia como la VNL, uno de los torneos más duros del calendario internacional, donde Argentina buscará volver a competir entre los mejores del mundo. Y allí estará otra vez el mendocino.

Después de la operación, la gran incógnita pasaba por saber cuándo volvería a estar al ciento por ciento. La respuesta llegó antes de lo esperado y con una señal contundente: está listo para regresar al más alto nivel.

Para Mendoza, la noticia tiene un valor especial.

Loser no solo es uno de los mejores deportistas surgidos de la provincia en los últimos años, sino también un ejemplo de crecimiento, constancia y proyección internacional. Su presente en el vóley europeo y su peso en la Selección lo convirtieron hace tiempo en una bandera del deporte mendocino.

Ahora, tras superar un momento complejo, vuelve a ponerse la celeste y blanca.

Y eso, para Argentina y para Mendoza, siempre es una gran noticia.