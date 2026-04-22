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Jueves agradable y con ascenso de la temperatura en Mendoza: cuándo empieza a desmejorar

Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada con tiempo bueno y una máxima que podría alcanzar los 24ºC.

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Se espera una jornada agradable en Mendoza.

Se espera una jornada agradable en Mendoza.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 23 de abril una jornada agradable, con tiempo bueno y ascenso de la temperatura en Mendoza. La mínima esperada es de 11ºC y la máxima de 24ºC, en tanto que –de momento- no hay alertas del SMN.

Así estará el tiempo en Mendoza

  • Viento: viento leve del sector norte desde las 13 hasta las 22 en toda la provincia. En la franja Este, el viento podría continuar durante la noche y la madrugada siguiente.
  • Nubosidad: cielo despejado en toda la provincia toda la jornada.
  • Alta Montaña: cielo despejado toda la jornada.

Pronóstico para los próximos días

Si bien el viernes no se esperan grandes cambios en la temperatura, sí se proyecta una jornada con nubosidad y vientos del noreste. Recién el sábado comienza a desmejorar el tiempo: se anticipa descenso de la temperatura (21ºC de máxima) y tormentas en el sur provincial durante la mañana).

pronostico jueves
El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

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