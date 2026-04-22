Jueves agradable y con ascenso de la temperatura en Mendoza: cuándo empieza a desmejorar
Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada con tiempo bueno y una máxima que podría alcanzar los 24ºC.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 23 de abril una jornada agradable, con tiempo bueno y ascenso de la temperatura en Mendoza. La mínima esperada es de 11ºC y la máxima de 24ºC, en tanto que –de momento- no hay alertas del SMN.
Así estará el tiempo en Mendoza
- Viento: viento leve del sector norte desde las 13 hasta las 22 en toda la provincia. En la franja Este, el viento podría continuar durante la noche y la madrugada siguiente.
- Nubosidad: cielo despejado en toda la provincia toda la jornada.
- Alta Montaña: cielo despejado toda la jornada.
Pronóstico para los próximos días
Si bien el viernes no se esperan grandes cambios en la temperatura, sí se proyecta una jornada con nubosidad y vientos del noreste. Recién el sábado comienza a desmejorar el tiempo: se anticipa descenso de la temperatura (21ºC de máxima) y tormentas en el sur provincial durante la mañana).