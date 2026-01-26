El campo proyecta exportaciones por U$S 60.000 millones impulsadas por una cosecha récord

El cierre de las exportaciones del año pasado- con un récord de 115,41 millones de toneladas enviadas al exterior, y con un aumento de 9% en el valor de la mercadería, que llegó a U$S 52.337 millones, según datos de Agricultura y el Indec-, no hizo más que ratificar el rol del sector agroindustrial argentino como generador de divisas genuinas y reactivador federal de la economía , dada su distribución a lo largo de todo el país.

Hay que destacar que este crecimiento se dio “apenas” gracias a las mejores condiciones climáticas, ya que todavía no se registra un crecimiento sistemático de superficie sembrada, ni de plantaciones frutales, y menos aún de cabezas vacunas que siguieron descendiendo en los últimos ciclos. En el caso de la agricultura de cosecha (granos) el área se mantiene entre 42-44 millones de hectáreas, mientras que el rodeo vacuno ahora bajó a 50-51 millones de cabezas.

Sin embargo, las mejores condiciones de humedad, tras varias temporadas de déficit hídrico, y una recuperación relativa de algunas cotizaciones internacionales, como ocurrió especialmente con las proteínas animales (leche, huevos, carne vacuna) sumaron para la mejora en las operaciones locales.

Con menos prensa que el sector energético, que estaría exportando unos U$S 11.000 millones en el 2025, la actividad agroindustrial sumó movimiento económico en casi todo el país.

De hecho, de acuerdo al IACA, el índice inédito que elabora la Bolsa de Comercio de Rosario, el mes pasado se ubicó 11,3% por encima del nivel de diciembre de 2024, constituyendo también un máximo histórico.

Entre los componentes con subas mensuales, se destacó el avance de labores agrícolas, con un incremento del 3,3%. También hubo aumentos en la molienda de trigo (0,9%) y de cebada (4,2%), junto con una suba del 3,6% en la producción de bioetanol y de 0,6% en la elaboración de biodiesel. La faena de porcinos, por su parte, mostró un aumento mensual del 0,3%.

En contraste, la molienda de soja y la de girasol retrocedieron 2,7% respecto de noviembre. Asimismo, la faena aviar disminuyó 1,6% y la faena bovina cayó 1,5% en el mes. En el frente externo, las exportaciones de los principales complejos agropecuarios descendieron 0,9%, explicadas principalmente por menores ventas del complejo maíz.

El índice incluye doce series representativas que abarcan variables vinculadas a cultivos, procesamiento industrial, faena, biocombustibles, exportaciones y producción láctea.

Arrastre a la industria

Pero también el conjunto de actividades económicas habría mantenido la tendencia global ascendente de octubre y noviembre (aunque más irregular), de la mano de la mayor actividad agropecuaria liderada, a esta altura del año, por el fuerte avance de la cosecha fina (trigo y maíz) que fue récord, y la reactivación de exportaciones de los carry over remanentes de granos antes de que entre la nueva cosecha que se espera abultada.

Y en este sentido, si no se acentúa la escasez de humedad que está golpeando en algunas zonas del núcleo agrícola, Córdoba, La Pampa, y parte de San Luis, el ciclo actual se posiciona para alcanzar un máximo absoluto que puede rondar las 148-150 millones de toneladas, de las cuales el récord de casi 28 millones del trigo ya está logrado, según informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires; mientras el girasol se perfila a superar los 5,5 millones (con cotizaciones extraordinarias para el aceite en el exterior), con más de 20% cosechado logrando rindes promedio superiores a los habituales, dice la BCBA; y las primeras estimaciones de maíz superan las 62 millones de tn.

Según los datos de la entidad que preside Ricardo Marra, la siembras de la campaña 25/26 ya están prácticamente completadas.

Pero, con un arranque sensiblemente mejor al ciclo anterior, de no deteriorarse demasiado el clima, entonces el probable récord en volumen permitiría, aún con los precios actuales, superar los U$S 60.000 millones de exportaciones, considerando la totalidad de los rubros de la agroindustria, incluida la carne vacuna, que pronostica una muy buena actividad (por los precios), a pesar de los volúmenes relativamente menores.

¿Quiénes son los que más exportan?

Para la Argentina, sin duda, el comercio exterior es clave, y en el caso agroindustrial por dos razones: porque es el que genera los mayores montos; y porque es el que menos dólares de importación requiere para producir, por lo cual es el de mayor saldo dólar-positivo.

Y esto genera un interés particular por las empresas que mueven los mayores volúmenes que se está diversificando, después de las famosas “5 Hermanas” del siglo XX.

De acuerdo al relevamiento de Natalia Marín y Emilce Terré de la BCR, para el 2024 en los primeros puestos en granos siguieron la estadounidense Cargill y Viterra, mientras que la china COFCO se ubicó en tercer lugar delante de Bunge; LDC; la mediterránea AGD en el 6º puesto, seguida por la cooperativa ACA, luego Molinos Agro; ADM y CHS, en los 10 primeros puestos con un rango de 9,54 millones de tn hasta 1,22 millón de tn, entre el primero y el último.

En el caso de la carne vacuna, los datos son más “esquivos”, y menos específicos, pero el primer lugar consolidado sigue siendo para Frigoríficos Swift, seguido de lejos por Rioplatense, luego Lequio; Patagonia; Bernal; Friar; Quickfood y San Jorge, entre los más destacados.

En este caso, la dispersión va desde un millón de tn, hasta algo más de 210.000 tn.