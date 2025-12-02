Trigo: sigue en alza la cosecha

Mientras que se siguen esperando novedades del acuerdo Unión Europea (UE)- Mercosur que, teóricamente, debería firmarse durante este diciembre (aprovechando la reunión semestral del Mercosur el próximo 20 en Foz do Iguazu), y faltan aún las definiciones bilaterales también con los EEUU, los productores hacen malabares con las lluvias semanales que comienzan a retrasar la recolección del trigo , y las siembras de los granos gruesos como soja y maíz.

Se sabe que Luis Inacio Lula da Silva, actual presidente de Brasil, busca acelerar la firma del acuerdo con Europa antes de ceder la presidencia pro tempore delMercosur, a Paraguay, y así mostrar un avance en las negociaciones cuya piedra fundamental se puso en los ´90, y lleva más de 20 años sin avances concretos, básicamente, por la oposición de Francia, y los fuertes subsidios que reciben los productos agropecuarios del Viejo Continente.

Y justamente este tema es uno de los principales escollos para destrabar los documentos finales que aún están inconclusos. Tampoco del lado del Mercosur las cosas están tan claras, ya que varios sectores de la industria tradicional rechazan una apertura amplia, de parte de una región complicada en su comercio por los conflictos bélicos, y presionadas también por los aranceles de los EE.UU.

Por supuesto que cuando comenzó el planteo sobre el acuerdo, las condiciones internacionales y regionales eran bien distintas, pero ahora todo cambió. Incluso, el propio Lula da Silva enfrenta elecciones en octubre del año próximo, y pretende presentar el acuerdo (y, por ende, la consolidación del bloque) como un logro para una disputa que puede resultar muy reñida.

A los observadores les llama la atención el “silencio” a apenas poco más de dos semanas del eventual acuerdo en la Triple Frontera.

Por otra parte, desde mediados de noviembre, tampoco se escucha nada sobre la negociación de comercio e inversiones con los EE.UU. Y, si bien nadie desmintió los rumores sobre algunos de los puntos comerciales, tampoco fueron ratificados, ni aclarados.

Lo que si se descuenta es que seguramente el Gobierno argentino, intentará avanzar sobre concreto, a partir de marzo, con el inicio de las Sesiones Ordinarias en el Congreso, y con su nueva conformación que le resultará mucho más “afín”, por la cantidad de legisladores propios que tendrá el oficialismo a partir de este 10 de diciembre (cuando asuman los electos), más los “pases” que sigue recibiendo, y considerando tanto la aprobación general que puede requerir, como los “ajustes” en algunas leyes urticantes como la de patentes.

Para el campo, ambos acuerdos son clave, tanto para el comercio agroindustrial, como para las inversiones que puede recibir, y el acceso a las tecnologías más avanzadas.

Rindes inéditos para el trigo

A pesar de las “lluvias nuestras semanales”, en este caso las precipitaciones fueron más generalizadas, y en algunos lugares copiosas, empeorando a los ya anegados, pero mejorando la situación en zonas un poco más alejadas, y en las lomas, donde la carencia de agua comenzaba a sentirse, especialmente con las muy altas temperaturas de hace unos días atrás.

Lo cierto es que hasta ahora, las condiciones generales de la campaña agrícola son muy buenas, al punto que el trigo, cuya recolección que viene “bajando” desde el norte, ya superó el 40%, presenta rendimientos inéditos. “La campaña se salió de toda lógica: los rindes son excepcionales, nunca vistos, completamente por fuera de las estadísticas históricas. Con este avance, el promedio de la región es de 60 qq/ha, cuando el máximo valor histórico del trigo era de 47,3 qq/ha”, destaca la Bolsa de Comercio de Rosario, mientras algunos lotes extraordinarios superan, incluso, los 80 qq/tn.

Sin embargo, hay algunos problemas de calidad en ciertos lotes, debido a déficits de nutrientes para semejantes rindes, y por los problemas climáticos que fuerzan cosechas con mucha humedad para escaparle a las lluvias periódicas.

De todos modos, no se descarta que el volumen total exceda los 26 millones de tn, a pesar de lo cual, los precios locales aún se encuentran relativamente sostenidos, igual que la soja, y a pesar de la baja generalizada que se dio ayer en Chicago.

Así, mientras se preparan aceleradamente la siembras de los cultivos de segunda (maíz y soja), el maiz de primera también se plantea con muy buen estado y preparándose para el momento clave de la floración con buen caudal de agua en el subsuelo, lo que hace prever una eventual cosecha superior a los 60 millones de toneladas que se habían pronosticado previamente.

Otros rubros del sector presentan escenarios más que atractivos, como la carne vacuna cuyo precio local sigue trepando, mientras que se complica en parte la exportación (aunque las cotizaciones internacionales también están firmes), ya que en dólares resulta cara debido al nivel actual de la divisa.