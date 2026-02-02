AFA de luto: quién era Emanuel Leguizamón, el árbitro argentino que murió en un accidente en la Ruta 3
El joven réferi Emanuel Leguizamón perdió la vida este lunes por la mañana luego de dirigir una final del Torneo Regional Amateur.
El fútbol argentino amaneció con una trágica noticia: este lunes por la mañana, falleció en un accidente vial en plena Ruta 3 Emanuel Leguizamón, árbitro profesional de AFA desde hace más de un año, que venía de dirigir una de las finales regionales en el Torneo Regional Amateur entre Boxing Club de Río Gallegos y La Amistad de Cipolletti.
El joven réferi, que había ejercido como cuarto en el partido disputado en la capital de Santa Cruz, volvía en una camioneta junto con sus colegas Cristian Rubiano, Diego Pereyra, Yasu Muñoz, los cuatro oriundos de La Pampa. El vehículo volcó cerca de Cañadón Minerales, a 40 kilómetros de Caleta Olivia, en circunstancias que aún están siendo investigadas.
Producto del siniestro, todos recibieron distintos tipos de lesiones y algunas horas después de ser encontrados, cerca del mediodía, el Hospital Zonal de Caleta Oliva, a donde habían sido trasladados, informó el deceso de Leguizamón. El colegiado tenía apenas 24 años y había arrancado hacía muy poco su carrera en el arbitraje profesional.
La AFA decretó que en todos los partidos de la LPF se haga un minuto de silencio
La AFA, a través de la cuenta de la Liga Profesional de Fútbol, informó esta tarde el fallecimiento del joven árbitro y, tras expresar el pésame para sus familiares, anunció que en todos los encuentros de Primera División que se jueguen entre hoy y el martes se realizará un minuto de silencio en señal de luto, siendo el duelo entre Tigre y Racing el primero en el que se llevó a cabo el homenaje.
"Llegó el día más esperado. Soy árbitro profesional de la Asociación del Fútbol Argentino", había manifestado Leguizamón en sus redes sociales luego de debutar a fines de 2024. De este modo, había comenzado su corta carrera en el arbitraje, la cual tuvo una meta que, lamentablemente, no va a poder cumplir. "Sueño con dirigir un Mundial", había confesado por ese entonces.