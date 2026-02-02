AFA de luto: quién era Emanuel Leguizamón, el árbitro argentino que murió en un accidente en la Ruta 3

El fútbol argentino amaneció con una trágica noticia: este lunes por la mañana, falleció en un accidente vial en plena Ruta 3 Emanuel Leguizamón, árbitro profesional de AFA desde hace más de un año, que venía de dirigir una de las finales regionales en el Torneo Regional Amateur entre Boxing Club de Río Gallegos y La Amistad de Cipolletti.

El joven réferi, que había ejercido como cuarto en el partido disputado en la capital de Santa Cruz, volvía en una camioneta junto con sus colegas Cristian Rubiano, Diego Pereyra, Yasu Muñoz, los cuatro oriundos de La Pampa. El vehículo volcó cerca de Cañadón Minerales, a 40 kilómetros de Caleta Olivia, en circunstancias que aún están siendo investigadas.

Lamentamos informar el fallecimiento del árbitro Emanuel Leguizamón debido a un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3. Por ese motivo, en los partidos de hoy y de mañana de la #LPF se llevará a cabo un minuto de silencio.



La familia de la Liga le hace llegar el pésame a… — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) February 2, 2026



La familia de la Liga le hace llegar el pésame a… — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) February 2, 2026 Producto del siniestro, todos recibieron distintos tipos de lesiones y algunas horas después de ser encontrados, cerca del mediodía, el Hospital Zonal de Caleta Oliva, a donde habían sido trasladados, informó el deceso de Leguizamón. El colegiado tenía apenas 24 años y había arrancado hacía muy poco su carrera en el arbitraje profesional.

La AFA decretó que en todos los partidos de la LPF se haga un minuto de silencio La AFA, a través de la cuenta de la Liga Profesional de Fútbol, informó esta tarde el fallecimiento del joven árbitro y, tras expresar el pésame para sus familiares, anunció que en todos los encuentros de Primera División que se jueguen entre hoy y el martes se realizará un minuto de silencio en señal de luto, siendo el duelo entre Tigre y Racing el primero en el que se llevó a cabo el homenaje.