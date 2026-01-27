Petróleo: sube más de 3% en medio de la tormenta polar en Estados Unidos y la crisis de Irán

Los precios del petróleo suben más de 3% este martes , impulsados por presiones sobre la oferta de crudo, originadas en el clima extremo en Estados Unidos , pero también por la persistente crisis en el Golfo Pérsico a partir de las protestas en Irán , donde el presidente Donald Trump envió un portaaviones, que sin embargo, dijo, espera "no tener que usar".

Los futuros del petróleo Brent del Mar del Norte a marzo de 2026 cotizaban a las 14:34 ET (16:34 de Argentina) con una suba de 3,01% hasta los 66,72 dólares por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI), el de referencia en Estados Unidos avanzan 3,20%, hasta tocar los 62,56 dólares por barril.

El factor que más incide es la posibilidad de una menor oferta a raíz de las interrupciones del suministro que devinieron por el clima en extremo frío, con temperaturas de -20% y más en algunas localidades.

"Una fuerte tormenta de nieve ha azotado gran parte de EE. UU., deteniendo la producción de petróleo y sobrecargando la red eléctrica del país. Esto ha provocado un aumento de los precios ante la preocupación de que las interrupciones prolongadas limiten el suministro general de crudo", señala un informe de investing.com.

En este contexto, los analistas calculan que los productores de petróleo de ese país ya han perdido hasta 2 millones de barriles diarios, lo que equivale a 15% de la producción nacional, sólo durante el fin de semana.

Refinerías paralizadas

Esto se ve reflejado en el hecho de que varias refinerías localizadas en la costa del Golfo en Estados Unidos informaron dificultades vinculadas con las heladas, destacó investing.com, lo que ha gatillado la preocupación por la interrupción del suministro de combustible.

El punto es que la actual tormenta invernal en Estados Unidos se espera que impulse la demanda de combustibles para calefacción. Esto se refleja en problemas de abastecimiento de gasoil para calefacción. En este contexto, las heladas interrumpirán la producción de petróleo en el país del norte.

Pero no sólo eso, el clima también ha afectado las operaciones de las refinerías, con una baja de las tasas de operación en las refinerías en los últimos días, según informaron analistas de ING.

Irán y Kazajistán

En cuanto al resto del mundo, las tensiones en Irán parecen haber perdido algo de virulencia en los últimos días, luego de que Estados Unidos enviara un portaaviones y varios destructores acercándose a la región. Sonó más bien a amenaza, más que una realidad de involucrarse en el conflicto, luego de que el propio presidente Trump dijera que tenía una "armada" rumbo a Irán pero esperaba no tener que usarla.

Otro dato que jugó a favor de descomprimir la situación fue el anuncio de Kazajistán de que reanudaría la producción de petróleo en su campo de Tengiz, el mayor yacimiento del país, que detuvo su producción días pasados luego de un incendio y el consecuente corte de energía.

La agencia Reuters informó que se esperaba que los volúmenes de producción en Tengiz fueran bajos al principio, dado que el país aún no había podido impulsar al máximo las exportaciones del crudo ácido y ligero CPC Blend del Mar Caspio.