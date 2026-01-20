El precio del petróleo sube más de 1% por tensiones en Groenlandia, con Donald Trump y China en la mira

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , se mantiene en el centro de un escenario internacional que lejos de calmarse, cada día parece está más movido. Ahora la caja de resonancia de las tensiones globales es el mercado de petróleo , con precios que este martes treparon hasta 1,8%, con Groenlandia como disparador de las cotizaciones.

Los futuros a marzo del petróleo Brent del Mar del Norte muestran en pantallas este mediodía 64,83 dólares por barril, una suba de 1,39%, luego de trepar casi 1,7% hasta 65,20 US$ a media mañana.

Por su parte, los futuros del crudo WTI (West Texas Intermediate), de referencia en el mercado norteamericano, cotiza a US$ 60,23 el barril, una suba de 1,50%.

Los analistas coinciden en que el principal motor de los precios del petróleo en este momento es la tensión global en relación a Groenlandia , con eje en las declaraciones del presidente Donald Trump, sobre aranceles que impondrá a los países europeos que apoyen a Dinamarca y estén dispuestos a enviar tropas a la mayor isla del mundo.

En este punto jugaron algo a favor las noticias que llegan desde China , que registró un incremento del PIB mayor al previsto, lo que impulsaría a la baja los precios del crudo. Sin embargo, la crisis de Groenlandia más que compensa esa leve baja, llevando los precios para arriba.

"La economía china creció ligeramente más de lo esperado en el cuarto trimestre de 2025, según datos publicados el lunes, ya que las medidas de estímulo y la recuperación del consumo ayudaron a la economía a cumplir el objetivo anual de Pekín", señala un reporte de Investing.com

Es que el PIB creció un 1,2% en el trimestre finalizado el 31 de diciembre, en relación al anterior, superando las expectativas del 1,1%.

Con el último dato el PIB de China para 2025 llegará a 5%, alcanzando así, justo y sobre el filo del año, el objetivo anual que se había fijado el Gobierno. Es el tercer año consecutivo que el gobierno de Xi Jinping se fuja una meta de 5% anual, en un 2025 en el que aún la economía china buscaba la recuperación pos-COVID y crecían las tensiones comerciales con Estados Unidos.

En este contexto, la producción de las refinerías de China el año pasado aumentó 4,1% interanual, mientras que la producción de petróleo crudo subió 1,5%, de acuerdo a datos oficiales publicados el lunes. En ambos casos se trata de máximos históricos.

La buena noticia es que China es el mayor importador de petróleo del mundo, por lo que las señales de crecimiento económico impulsarían un mercado de crudo que ya de por sí enfrenta un exceso de oferta.

Aranceles de Trump por Groenlandia

Este lunes los precios del petróleo marcaron fuertes oscilaciones luego de que el presidente Donald Trump amenazara con imponer aranceles a los países europeos que acompañaran a Dinamarca, o hasta que se llegue a un acuerdo para ceder el control de Groenlandia a EE.UU.

Serían aranceles de hasta 25% contra Francia, Dinamarca, el Reino Unido, Suecia, Alemania y Noruega, mientras no descartó la posibilidad de desplegar fuerzas militares en Groenlandia.

El presidente Trump viene exigiendo la entrega de Groenlandia a Estados Unidos, argumentando que es una medida esencial para la seguridad de su país, ante la amenaza de Rusia y China. pero no hay que olvidar que la reciente incursión de EE.UU. en Venezuela generó cautela en los mercados, ante la posibilidad de una nueva acción militar estadounidense.