Trump amenaza con imponer aranceles a los países que se opongan a su plan para apoderarse de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , amenazó este viernes con imponer aranceles a las naciones que no colaboren con sus ambiciones de hacerse con Groenlandia .

Trump declaró en una reunión en la Casa Blanca que "podría imponer aranceles a los países que no colaboren" con la cuestión de Groenlandia, un territorio autónomo controlado por Dinamarca .

No especificó qué países podrían verse afectados por los aranceles ni qué autoridad invocaría para utilizar dichos impuestos a la importación con el fin de lograr su objetivo.

Además de Dinamarca y Groenlandia, otros países se oponen a sus planes, y muchos en Estados Unidos han expresado su escepticismo sobre una posible adquisición de la isla. Mientras Trump hablaba, una delegación bipartidista del Congreso de EE.UU. visitaba Groenlandia para mostrar su apoyo al territorio.

El grupo de 11 legisladores incluía a republicanos que expresaron su preocupación por las peticiones del presidente para que Estados Unidos adquiera Groenlandia por razones de seguridad nacional. Se reunieron con parlamentarios, así como con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y su homólogo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

El líder del grupo, el senador demócrata Chris Coons, dijo que su viaje era para escuchar a los lugareños y llevar sus opiniones a Washington "para bajar la temperatura".

Reuters Varios países, entre ellos Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia, Países Bajos y Reino Unido, han enviado esta semana un pequeño número de tropas a Groenlandia en una supuesta misión de reconocimiento.

"Por las buenas o por las malas",

Trump ha afirmado que Groenlandia es vital para la seguridad estadounidense y que Washington la obtendría "por las buenas o por las malas", en una aparente referencia a la compra de la isla o a su toma por la fuerza.

"Podría imponer aranceles a los países que no acepten Groenlandia, porque la necesitamos para la seguridad nacional", declaró Trump el viernes en la reunión de la Casa Blanca.

Groenlandia está escasamente poblada, pero es rica en recursos, y su ubicación entre Norteamérica y el Ártico la sitúa en una posición privilegiada para los sistemas de alerta temprana en caso de ataques con misiles y para la vigilancia de buques en la región.

Estados Unidos ya cuenta con más de 100 militares estacionados permanentemente en su base de Pituffik, una estación de monitorización de misiles en el extremo noroeste de Groenlandia, operada por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.

En virtud de los acuerdos vigentes con Dinamarca, Estados Unidos tiene la facultad de desplegar tantas tropas como desee en Groenlandia.

Pero Trump ha afirmado que Estados Unidos necesita "apropiarse" de la región para defenderla adecuadamente de posibles ataques rusos o chinos.

Dinamarca ha advertido que una acción militar significaría el fin de la OTAN, la alianza de defensa transatlántica en la que Estados Unidos es el socio más influyente.

La OTAN se basa en el principio de que los aliados deben ayudarse mutuamente en caso de ataque externo; nunca se ha enfrentado a la opción de que un miembro use la fuerza contra otro.

Los aliados europeos se han unido al apoyo de Dinamarca.

También han afirmado que la región ártica es igualmente importante para ellos y que su seguridad debería ser responsabilidad conjunta de la OTAN, con la participación de Estados Unidos.

Varios países, entre ellos Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia, Países Bajos y Reino Unido, han enviado esta semana un pequeño número de tropas a Groenlandia en una supuesta misión de reconocimiento.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el pronto envío de "recursos terrestres, aéreos y marítimos".

Getty Images Los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen (izq.), y de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, visitaron Washington esta semana.

"Necesitamos amigos. Necesitamos aliados"

La visita de la delegación del Congreso estadounidense a Groenlandia se produce días después de que conversaciones de alto nivel en Washington de representantes de la isla y Dinamarca con miembros del gobierno de Trump no lograran disuadir a al mandatario de sus planes.

En la delegación había senadores y miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, fervientes partidarios de la OTAN.

Aunque Coons y la mayoría del grupo son demócratas y acérrimos opositores de Trump, la delegación también incluía a los senadores republicanos moderados Thom Tillis y Lisa Murkowski.

La diputada groenlandesa Aaja Chemnitz afirmó que la reunión con legisladores estadounidenses le había dado esperanzas. Declaró a la BBC: "Necesitamos amigos. Necesitamos aliados".

Al ser preguntada sobre la gran diferencia entre la opinión de la Casa Blanca y la postura de Groenlandia y Dinamarca, respondió: "Es una maratón, no una carrera corta".

"La presión del lado estadounidense es algo que hemos visto desde 2019. Sería ingenuo pensar que todo ha terminado".

"Está cambiando casi hora tras hora". Así que cuanto mayor sea el apoyo que podamos conseguir, mejor", añadió-

Murkowski es una de las patrocinadoras de un proyecto de ley bipartidista destinado a bloquear cualquier intento de anexar Groenlandia.

Un congresista republicano también presentó un proyecto de ley rival que apoya la anexión de la isla.

Getty Images Los groenlandeses no quieren pertenecer ni ser parte de EE.UU., reiteró el ministro de Exteriores de Dinamarca esta semana.

"El presidente habla en serio"

El enviado de Trump para Groenlandia, Jeff Landry, declaró el viernes a Fox News que Estados Unidos debería hablar con los líderes de Groenlandia, no con los de Dinamarca.

"Creo firmemente que hay un acuerdo que se alcanzará una vez que esto se resuelva", afirmó.

"El presidente habla en serio. Creo que ha sentado las bases.

"Le ha dicho a Dinamarca lo que busca, y ahora se trata de que el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente J.D. Vance lleguen a un acuerdo.

"Estados Unidos siempre ha sido acogedor. No entramos allí intentando conquistar a nadie ni apoderándonos del país de nadie.

"Decimos: 'Escuchen. Representamos la libertad. Representamos la fortaleza económica. Representamos la protección'", dijo Landry.

Los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunieron con Vance y Rubio en la Casa Blanca el miércoles.

Según un funcionario danés que habló con la BBC de forma anónima sobre la reunión, el vicepresidente estadounidense propuso encontrar un punto medio que satisficiera a Trump, Dinamarca y Groenlandia.

El funcionario afirmó que la posibilidad de una toma de Groenlandia por parte de las fuerzas estadounidenses no se había planteado en la reunión en la Casa Blanca.

"Nunca hemos mantenido conversaciones con ningún alto funcionario o ministro sobre la posibilidad de que Estados Unidos envíe tropas a Groenlandia", afirmó el funcionario.

Aun así, afirmó que Dinamarca se toma en serio el objetivo declarado de Trump de apoderarse de Groenlandia.

"Nuestra hipótesis de trabajo es que, en este asunto, lo que dice es lo que piensa", concluyó el funcionario.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC