De Venezuela a Oriente Medio: así es la potente nave que Trump envió para presionar a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a subir de temperatura en febrero, con negociaciones indirectas reactivadas y advertencias públicas de Donald Trump sobre consecuencias “muy traumáticas” si no hay acuerdo. En ese marco, la Casa Blanca decidió reforzar su presencia militar en la región y convertir el despliegue naval en un mensaje político tan claro como visible.

El giro se tradujo en una orden concreta: redireccionar el USS Gerald R. Ford, que estaba operando en el Caribe, hacia Oriente Medio para sumarse al dispositivo estadounidense que ya incluye al portaaviones USS Abraham Lincoln. La decisión fue reportada por Axios y otros medios, y se conoce mientras Washington insiste en combinar presión militar con contactos diplomáticos .

A partir de ahí, el foco está puesto en cómo es esta nave . El USS Gerald R. Ford (CVN-78) es el primer portaaviones de la clase Ford y representa el salto tecnológico más importante de la Armada estadounidense en décadas: ronda las 100.000 toneladas de desplazamiento y supera los 330 metros de eslora, con una cubierta capaz de operar un grupo aéreo amplio y flexible.

La diferencia clave no es solo el tamaño. Esta nave reemplaza las viejas catapultas de vapor por el sistema electromagnético EMALS, diseñado para lanzar aeronaves con mayor precisión y menos desgaste, y para sostener un ritmo de operaciones más alto. Documentos técnicos del Departamento de Defensa de EE. UU. señalan un objetivo de 160 salidas aéreas diarias y capacidad de “surge” superior en escenarios de alta intensidad.

En su ala aérea suelen aparecer cazas F/A-18 Super Hornet, aeronaves de guerra electrónica EA-18G Growler, aviones de alerta temprana E-2D Hawkeye y helicópteros MH-60, entre otros sistemas. La tripulación total —sumando buque y ala aérea— ronda las 4.500 personas, con una reducción de personal frente a generaciones anteriores por el nivel de automatización.

La propulsión es otro punto central: la nave utiliza dos reactores nucleares A1B, lo que le permite gran autonomía operativa sin depender del reabastecimiento de combustible convencional. En los datos técnicos difundidos por la Marina, esa capacidad energética no solo sostiene la operación del portaaviones, sino que alcanza para generar electricidad comparable a la que consumiría una ciudad de 100.000 habitantes.

Esa potencia también se vincula con el paraguas defensivo y ofensivo del grupo que lo acompaña. El Ford no navega solo: se despliega con tres buques escolta, y la flotilla suma misiles con capacidades tierra-aire, tierra-tierra y antisubmarinas, además de sistemas pensados para proteger el perímetro del portaaviones en escenarios de alta tensión.

En números, el USS Gerald R. Ford también es un símbolo de inversión: distintas fuentes lo ubican como uno de los buques de guerra más costosos construidos por Estados Unidos, y su entrada en servicio se concretó en 2017 tras años de pruebas y ajustes. Ahora, con el redireccionamiento hacia Oriente Medio, la nave vuelve a colocarse en el centro del tablero geopolítico: una “ciudad flotante” que funciona como plataforma aérea móvil y como mensaje de disuasión.