El refugio suizo de Audrey Hepburn que hoy inspira tendencias

En los años 70, Audrey Hepburn encontró en Suiza el escenario perfecto para una vida tranquila. En su residencia La Paisible, ubicada en Tolochenaz, creó interiores cálidos y un jardín encantador que hoy inspiran tendencias decorativas contemporáneas por su equilibrio entre historia, naturaleza y sencillez sofisticada.

Audrey Kathleen Ruston falleció a los 63 años el 20 de enero de 1993 en Suiza.

En 1971, la actriz diseñó un nursery que reflejaba la estética de la década: materiales naturales, tonos suaves y piezas artesanales. La cuna de mimbre y la icónica silla tipo peacock aportaban textura, mientras que una cómoda antigua pintada sumaba carácter. Cortinas florales y detalles delicados completaban un ambiente acogedor, donde lo vintage y lo funcional convivían con armonía.

Un comedor histórico que mezcla siglos con naturalidad

El comedor de La Paisible fue una lección de equilibrio entre pasado y presente. Una mesa de madera del siglo XVII dominaba la escena, acompañada por candelabros de plata del siglo XVIII y obras gráficas del siglo XIX. La paleta en marrones y blancos reforzaba la serenidad del espacio. La combinación de sillas clásicas y más actuales demostraba que mezclar estilos puede resultar elegante y atemporal.

La Paisible, en Tolochenaz (Suiza), fue el refugio donde Audrey Hepburn combinó antigüedades europeas, fibras naturales y jardines floridos para crear un estilo sereno y atemporal en los años 70.

Un rincón de jardín que anticipó el arte de recibir al aire libre

En el exterior, Hepburn creó un rincón íntimo para disfrutar del jardín. Una mesa con mantel floral, sillas de hierro y vajilla colorida transformaban un simple espacio verde en un escenario ideal para recibir invitados. La vegetación —incluida la lavanda— reforzaba la sensación de calma. El resultado: una atmósfera sencilla, romántica y profundamente conectada con la naturaleza.

Audrey Hepburn (1929–1993) fue una actriz y referente de estilo del siglo XX. Protagonizó clásicos como Breakfast at Tiffany's y Roman Holiday, papel por el que ganó el Oscar. En sus últimos años vivió en Suiza, donde llevó una vida discreta y dedicada también a labores humanitarias.

En su residencia suiza de los años 70, Audrey Hepburn logró un equilibrio único entre historia, naturaleza y sencillez. Fibras naturales, antigüedades europeas, tonos neutros y jardines floridos definieron un estilo personal que hoy vuelve a marcar tendencia por su elegancia serena y su autenticidad.