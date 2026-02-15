Lo dijo la ONU: Mendoza en el escenario nacional del astroturismo

ONU Turismo presentó en la reciente Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 de Madrid una guía para el desarrollo del astroturismo que incluye aportes de Argentina y experiencias certificadas en distintas provincias del país. Mendoza aparece dentro del escenario nacional con condiciones naturales favorables para esta actividad.

En el sur provincial, en la cordillera y zonas del Gran Mendoza, la provincia reúne altura, clima seco y cielos poco contaminados, ideales para observar las estrellas. Foto: Archivo.

Se trata de la Guía para el Desarrollo del Astroturismo , un documento orientado a destinos que buscan planificar y gestionar experiencias vinculadas con la observación del cielo nocturno. La publicación fue elaborada junto con la Fundación Starlight y propone lineamientos técnicos, ambientales, estratégicos y otros como la promoción de prácticas sostenibles y reducción de contaminación lumínica.

La Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación participó en el desarrollo del contenido, aportando la experiencia argentina en la diversificación de la oferta turística. El documento destaca especialmente la complementariedad entre astroturismo y paleontología como ejemplo de innovación aplicada a destinos.

info astroturismo

La guía de ONU Turismo reconoce a San Juan como líder del desarrollo astronómico en Argentina y destaca el diferencial argentino que integra paleontología y astronomía, con casos como Chubut y Campo del Cielo en Chaco.

Las distinciones Starlight

La Fundación Starlight surge de la I Conferencia Internacional Starlight celebrada durante 2007 en España, donde varias naciones firmaron una declaración, apoyada por la UNESCO, la Unión Astronómica Internacional y la Organización Mundial del Turismo, para defender el derecho de la humanidad para disfrutar de cielos oscuros y estrellados.

De allí surgen también las certificaciones Starlight, un reconocimiento internacional a la calidad de los cielos nocturnos y promueve el astroturismo sostenible.

Argentina cuenta con seis certificaciones Starlight en distintas categorías: un sendero en Jujuy; destino y reserva en Iberá (Corrientes); y alojamientos certificados en San Juan, Córdoba y Chubut. Estas distinciones reconocen la calidad del cielo nocturno y el compromiso con su conservación y gestión ambiental responsable.

info astroturismo mendoza y san juan

Malargue es el punto más consolidado para turismo astronómico en la provincia de Mendoza, ya que ofrece cielos despejados y una infraestructura científica. Como experiencia posible la astrofotografía en La Payunia. Mientras que Uspallata y la alta montaña ofrecen aire seco y transparente, como también un paisaje andino sin contaminación urbana.

Mendoza en el escenario argentino

Si bien Mendoza no cuenta actualmente con certificaciones Starlight sí posee condiciones naturales favorables para el astroturismo, como zonas de baja contaminación lumínica y cielos despejados en áreas de montaña y sur provincial. A esto también se le suma el aporte en cuanto a investigación científica del Observatorio Pierre Auger, de Malargüe.

Desarrollo federal del segmento

El documento internacional señala que el astroturismo puede integrarse a las estrategias de desarrollo regional y a la educación ambiental.

La Guía para el Desarrollo del Astroturismo presentada por ONU Turismo posiciona al segmento como una herramienta de planificación sostenible. En Argentina, distintas provincias avanzan con propuestas vinculadas a la observación del cielo y la valorización del patrimonio natural, ya que el país participa con experiencias certificadas. Y en este contexto Mendoza se integra a un escenario federal con condiciones naturales aptas para un desarrollo futuro del sector.