Este es el color que todas las famosas están usando y no puede faltar en tu armario

Todas las famosas apuestan por este color para sus looks de temporada, y Vero Lozano confirmó la tendencia como un must-have. ¡Mirá!

Verónica Lozano es una de las famosas que más comparte cosas en sus redes sociales. Esta vez mostró un look monocromático en tono chocolate, confirmando que el marrón es el rey de la temporada otoño-invierno 2026. Ya múltiples figuras han lucidos sus outfits en dicho tono y en diversos escenarios, desde una salida casual por la tarde o una fiesta noctura.

En la imagen, Vero lució un outfit compuesto por un chaleco escotado y un pantalón wide leg de tiro alto en color marrón chocolate, logrando una estética tan refinada como minimalista. La combinación del chaleco, que le marcaba el torso pero dejaba los brazos al descubierto, con el pantalón de pierna ancha, creaba un juego de proporciones interesante que equilibraba la parte superior más ajustada con la inferior más fluida.

Para completar el conjunto, la conductora sumó un cinturón negro fino que marcó su cintura, y agregó accesorios discretos que acompañaron el estilismo sin quitarle protagonismo al outfit. Además, llevó el cabello suelto con ondas suaves y un maquillaje natural que reforzó el aire relajado y chic de la propuesta.

El color chocolate es uno de los favoritos de las celebridades y referentes de moda durante esta temporada, y Vero Lozano mostró cómo incorporarlo en un look elegante y versátil, que sirve tanto para eventos formales como para el día a día, dependiendo de los accesorios que se elijan.