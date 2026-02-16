"Espectáculo de payasos": Barack Obama respondió a un posteo racista de Donald Trump

Este fin de semana, el expresidente de los Estados Unidos , Barack Obama , reaccionó por primera vez al polémico video que compartió Donald Trump en el que se ven los rostros de Barack y Michelle Obama sobre cuerpos de monos.

En un pódcast político del comentarista político progresista Brian Tyler Cohen, difundido el sábado 14 de febrero, el expresidente demócrata lamentó lo que definió como un “espectáculo de payasos” en la clase política de Estados Unidos y expresó preocupación por las consecuencias para el país bajo su sucesor republicano.

El periodista le preguntó al demócrata por la “degradación del discurso” político. Como ejemplo, citó el video difundido y luego eliminado a comienzos de mes en la red Truth Social desde la cuenta de Donald Trump . El contenido fue rápidamente criticado y tildado de racista tanto por demócratas como, también, por algunos republicanos.

El video mostraba los rostros de Barack Obama , primer presidente negro del país, y de Michelle Obama sobre cuerpos de monos. En respuesta, el exmandatario dijo que la mayoría de los estadounidenses “considera profundamente inquietante este comportamiento”, sin mencionar de forma explícita el video ni a Trump .

En ese marco, señaló un deterioro de normas de conducta en espacios públicos. “Hay una especie de espectáculo de payasos que se desarrolla en las redes sociales y en la televisión, y lo cierto es que no parece provocar ninguna vergüenza entre personas que antes pensaban que debía existir cierta decencia, sentido de las formas y respeto por la función pública. Eso se ha perdido”, afirmó.

Obama le traspasó su puesto a Trump. Obama y Trump. EFE

Qué dijo Donald Trump del video racista

Por su parte, Donald Trump minimizó los cuestionamientos y sostuvo no haber visto la parte señalada del video. En tanto, la Casa Blanca responsabilizó a un miembro de su equipo por la publicación.

Qué dijo Obama sobre los operativos anti-inmigratorios en Estados Unidos

Además del episodio del video, Obama dedicó una parte de la conversación a las operaciones contra la inmigración en Estados Unidos. Dijo que esas actuaciones recuerdan prácticas propias de una “dictadura” y apuntó contra acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la patrulla fronteriza en Minneapolis, hasta el final de su despliegue “esta semana”.

“El comportamiento desviado de agentes del gobierno federal es profundamente preocupante y peligroso”, afirmó, con una referencia a prácticas “que hemos visto en el pasado en países autoritarios y en dictaduras”. Asimismo, el expresidente elogió la respuesta social frente a los operativos. Describió acciones de personas que, según sus palabras, dicen: “esta no es la América en la que creemos”, y que expresan una resistencia con “verdad, con cámaras y con manifestaciones pacíficas”. Añadió que ese comportamiento de “personas comunes” pese a “temperaturas bajo cero” debería dar “esperanza”.