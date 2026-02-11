Argentina: cuáles son las nuevas inversiones de Mercuria Energy

Es inminente la ejecución del plan de inversiones en Argentina de parte de Mercuria Energy Group, una empresa suiza de energía y materias primas que está muy avanzada en la compra de los activos de Raizen en el país: una refinería y su cadena nacional de estaciones de servicio .

Fundada en Suiza aunque con domicilio fiscal en el paraíso de Chipre, Mercuria Energy Group pareciera exitosa en su plan para operar en Argentina, a través de la compra de una refinería y cientos de estaciones de servicio.

La operación según los analistas económicos no sería menor al billón de dólares.

El productor brasileño de azúcar y etanol Raizen encontraría así una salida para sus números rojos en la Argentina.

La demora en el anuncio se relaciona con el negocio aún a medio cerrar, ya que Mercuria compite con otro comprador de escala global, como lo es el conglomerado de energía y materias primas Vitol Group.

Por ahora desde Mercuria, Vitol y Raizen ninguno ha hecho comentarios, pero, sabemos que estamos en un mundo que no aspirar a la verdad, sino más bien a los trascendidos. Y estos no hacen más que alimentar el perfil de un negocio que sería de alto impacto para la alicaída economía patria.

Inversiones

Bloomberg fue el primero en informar que Mercuria estaba cerca de llegar a un acuerdo para comprar activos de Raizen en Argentina.

Raizen es la empresa conjunta entre el conglomerado brasileño Cosan y la petrolera Shell que cotiza en la bolsa de Londres. Según los registros padece una serie de fuertes pérdidas netas trimestrales, lo que no hace más que acumular altos niveles de deuda.

La creciente presión financiera ha provocado una venta masiva de sus bonos y llevó a dos importantes agencias de calificación crediticia a rebajar la calificación de la compañía a principios de esta semana.

Fitch rebajó la calificación crediticia de Raizen, primero a 'B' y luego, ese mismo día, a 'CCC'. S&P Global Ratings rebajó la calificación de Raizen a 'CCC+'.

Inversiones extranjeras

Las inversiones extranjeras en Argentina contarían, en caso de concretarse la operación descripta, con un actor sobresaliente: Mercuria genera más de 100 mil millones de dólares en facturación en todo el mundo.

Según ellos han destinado más de la mitad del capital de inversión a la transición energética.

En Sudamérica y Latinoamérica abarcan desde México y Panamá hasta Argentina. Almacenan y suministran hidrocarburos y otros productos energéticos.

Mediante Minerva Bunkering opera activos logísticos en Argentina, Panamá y el Caribe para ofrecer suministro y abastecimiento de combustibles en toda la región.

Finalmente destaca otra faceta de la empresa, a la que suele prestarse escasa importancia en la eterna crisis argentina pero de tratamiento cada vez más usual: la empresa suiza ha creado Silvania, un vehículo de inversión en naturaleza de 500 millones de dólares para restaurar y proteger tierras y bosques a nivel mundial.

En su plan verde Mercuria posee varios proyectos de eliminación de carbono y programas de conservación, incluso en la selva amazónica.