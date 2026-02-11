ASUS V16 Gaming: la notebook con potencia gamer para el cole y un precio que tienta en Chile

El regreso a clases suele traer la misma escena: la vieja computadora ya no alcanza para estudiar, editar trabajos ni mucho menos jugar. En ese contexto aparece la ASUS V16 Gaming , una notebook pensada para un uso mixto —educativo y recreativo— que promete rendimiento sin saltar todavía al segmento gamer premium. Pero la duda no es técnica sino económica: con la diferencia de precios actual, ¿vale la pena cruzar a Chile para comprarla?

La V16 Gaming de ASUS apuesta a ser una computadora “para todo”. Su pantalla de 16 pulgadas WUXGA (1920 x 1200) en formato 16:10 con 144 Hz marca una diferencia frente a notebooks tradicionales: más espacio vertical para leer PDFs, navegar o programar, y mayor fluidez para videojuegos y edición de video.

En el interior incorpora un Intel Core 7 240H de 10 núcleos y 16 hilos, acompañado por 16 GB de RAM DDR5 y SSD PCIe 4.0 de 512 GB. En la práctica, eso se traduce en multitarea sin esfuerzo: abrir varias pestañas, usar plataformas educativas, programas de diseño o streaming no genera cuellos de botella.

El apartado gráfico también explica su versatilidad. La NVIDIA GeForce RTX 5060 con 8 GB permite jugar títulos actuales en calidad alta, pero también acelera tareas como edición fotográfica, renderizado y procesamiento de video 4K u 8K con herramientas que aprovechan IA.

A nivel conectividad suma Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3, mientras que el teclado retroiluminado en tono azul refuerza el perfil juvenil. En resumen: funciona como computadora de estudio durante el día y consola portátil por la noche.

asus2 RTX 5060 8 GB suma potencia para gaming y edición con IA, además de Wi-Fi 6. ASUS

La gran diferencia: el precio

La comparación de precios es el punto que define si vale la pena o no cruzar a Chile. En este caso, la ASUS V16 Gaming aparece en Ripley Chile con un valor de $999.990 pesos chilenos (CLP), mientras que en Mercado Libre Argentina figura publicada a $4.359.000 pesos argentinos (ARS) con fecha 10/02/2026.

Para comparar correctamente, primero hay que llevar ambos valores a la misma moneda. Un método habitual es convertir el precio chileno a dólares y luego pasarlo a pesos argentinos, usando los tipos de cambio de referencia del momento.

1) De pesos chilenos (CLP) a dólares (USD)

Si tomamos un tipo de cambio de 866,54 CLP por 1 USD, el cálculo queda así:

$999.990 CLP ÷ 866,54 = USD 1.154,00 (aprox.)

2) De dólares (USD) a pesos argentinos (ARS)

Luego, pasando esos dólares a pesos argentinos con un dólar de referencia de $1.460 ARS, el resultado es:

USD 1.154,00 × $1.460 = $1.684.840 ARS (aprox.)

3) Diferencia final en pesos argentinos

Con esa conversión, el equipo comprado en Chile quedaría alrededor de $1.684.840 ARS, frente a los $4.359.000 ARS publicados en Argentina:

$4.359.000 – $1.684.840 = $2.674.160 ARS de diferencia

asus En Chile cuesta CLP 999.990; en Argentina ARS 4.359.000: diferencia estimada ARS 2.674.160. ASUS

Consideraciones para viajar a Chile y evitar costos extra

Para quienes planean comprar la notebook ASUS en Chile, hay algunas recomendaciones importantes sobre el pago y la aduana. Aduana: Al ingresar el equipo a Argentina, se deberá considerar el impuesto de aduana. Sin embargo, para dispositivos como teléfonos o computadoras portátiles para uso personal, no se aplican costos adicionales están libre de impuestos o de cualquier franquicia. Entonces, ¿conviene?

Sí, siempre que el viaje ya esté dentro de tus planes o el costo de traslado no sea alto. La ASUS V16 Gaming ofrece potencia suficiente para varios años de estudio y ocio, y la diferencia de precio actual hace que comprarla en Argentina quede fuera de competencia.

En otras palabras: más que una compra tecnológica, hoy es una decisión geográfica. Si cruzás la frontera, la notebook se vuelve una oportunidad clara; si no, pasa a ser un lujo.