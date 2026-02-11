Xbox Game Pass renueva su catálogo en febrero: estrenos día uno, clásicos y sorpresas indie

El catálogo de Xbox Game Pass arranca febrero con una actualización fuerte: una primera “ola” de incorporaciones que mezcla clásicos, lanzamientos recientes y estrenos día uno, con propuestas para consola, PC y nube. La estrategia de Microsoft vuelve a ser la misma: sumar nombres que traccionan por marca, pero también reforzar variedad con indies y experiencias cooperativas, para que el servicio se sienta “nuevo” cada semana.

Desde el inicio, Xbox Game Pass puso en cancha dos incorporaciones que apuntan a públicos muy distintos. Por un lado, Final Fantasy II vuelve como una puerta de entrada a la era clásica del JRPG, ideal para quienes buscan narrativa y combate por turnos con sello histórico. Por el otro, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii se despega del tono más solemne y apuesta por una mezcla de acción, humor y una premisa delirante: Goro Majima pierde la memoria y termina convertido en pirata, con combates en tierra y en altamar. Los dos llegan disponibles en nube, Xbox Series X|S y PC, ampliando la cancha para quien juega donde puede, no solo donde quiere.

La primera mitad del mes sube el ritmo con una combinación bastante calculada. Madden NFL 26 se suma el 5 de febrero y apunta al jugador competitivo y fanático del deporte, mientras que ese mismo día aparece Paw Patrol Rescue Wheels: Championship, con carreras familiares y foco en el cooperativo local, pensando en una audiencia más chica o en juegos para compartir en casa.

El 10 de febrero llega uno de los indies con más personalidad del lote: Relooted, un juego de robos “afrofuturista” donde el objetivo es recuperar artefactos africanos de museos occidentales, con planificación de golpes, armado de equipo y rutas de escape.

Y el 12 de febrero se arma una mini-semana temática, con tres propuestas que cubren nichos muy distintos: BlazBlue Entropy Effect X, roguelite de combate estilizado dentro del universo BlazBlue; Roadside Research (Game Preview), una cooperativa con aliens encubiertos que gestionan una estación de servicio sin levantar sospechas; y Starsand Island, más relajado, con vida campestre y exploración en una isla.

Estrenos día uno y el “plus” de Game Pass: novedades también fuera de la lista

La bandera más fuerte del servicio de Microsoft vuelve a ser el día uno. El 13 de febrero llega High On Life 2 con su humor irreverente y acción frenética, y el mes también incluye Kingdom Come: Deliverance en la propuesta comunicada para febrero, reforzando el perfil de RPG.

Para la segunda mitad, el anuncio oficial suma dos estrenos pesados: Avatar: Frontiers of Pandora el 17 de febrero, y Avowed, el RPG de acción de Obsidian ambientado en el universo de Pillars of Eternity, también señalado como uno de los grandes atractivos del mes.

Además, febrero no se apoya solo en “altas”: también hay empuje por actualizaciones. Call of Duty: Black Ops 7 lanza su Temporada 02 el 5 de febrero, con contenido nuevo y ajustes que amplían la vida útil de un título que ya tiene comunidad activa.

Con esta combinación —clásicos, indies con identidad, deportes, cooperativo y estrenos día uno— febrero confirma por qué Xbox Game Pass sigue siendo, hoy, el servicio más difícil de igualar en volumen, lanzamientos y ritmo de renovación.