La pista definitiva sobre la nueva Xbox la dio AMD: detalles sobre el estreno y que juegos llegarán

Microsoft se juega la forma de la próxima Xbox todavía no anunció su próxima generación de hardware, pero el tablero empieza a ordenarse con una pieza clave: el chip. En medio de versiones cruzadas sobre fechas y forma final, AMD aseguró que el sistema en chip (SoC) que está desarrollando para la nueva Xbox avanza “según lo planeado” y, si se mantiene la tendencia, estará listo en 2027. El dato no confirma un lanzamiento, pero vuelve más real una posibilidad que venía circulando en reportes: que Microsoft pueda tener el corazón de su próxima plataforma preparado para el año próximo.

El proyecto se conoce, por ahora, como Xbox Magnus , un nombre clave que arrastra una idea cada vez menos “consola” en el sentido tradicional. Las filtraciones y fuentes especializadas coinciden en que Microsoft quiere dar un salto hacia un sistema híbrido, con ADN de PC y una experiencia de living más cercana a lo que hoy ofrecen las Series X|S.

Durante la presentación de su reciente informe financiero, Lisa Su, CEO de AMD, se refirió al desarrollo de chips para la siguiente etapa del gaming y dejó una señal concreta: el SoC semi personalizado que AMD diseña para Xbox estaría listo en 2027. La aclaración importante es que Su habló del chip como producto de AMD al servicio de Microsoft. En otras palabras: el componente puede llegar a tiempo, pero la fecha de debut del hardware dependerá de la estrategia final de la compañía.

En paralelo, un reporte de Windows Central indicó que el objetivo interno sería lanzar la nueva Xbox hacia finales de 2027. Aun así, el mismo escenario sugiere margen para cambios: el sector enfrenta presión por aumento de costos de producción, posibles aranceles y tensiones de suministro que impactan piezas críticas como RAM y SSD. En una industria donde el precio de entrada define la adopción, un desbalance mínimo puede alterar un cronograma entero.

El concepto que rodea a Xbox Magnus suena a movimiento lógico para Microsoft : si su apuesta es un “ecosistema” más que una consola, el próximo paso sería integrar el mundo PC sin que el usuario sienta que está frente a una computadora de escritorio.

Los reportes señalan una propuesta dual: modo consola para quien quiere encender y jugar, y una capa más abierta para quienes viven el gaming como biblioteca multiplataforma. En ese paquete aparece lo más llamativo: soporte para tiendas de terceros como Steam, Epic Games Store y GOG, no solo para comprar y gestionar juegos, sino —según esas versiones— para correr títulos de esas librerías dentro del sistema.

La idea, además, vendría acompañada por un enfoque más directo en Windows 11, con una interfaz adaptada al juego. Microsoft ya habría probado esa convivencia con dispositivos tipo “PC consolizada” y necesita resolver el gran desafío: hacer que Windows se sienta simple, rápido y cómodo con joystick, sin perder potencia ni flexibilidad.

Un año de señales mixtas, con Game Pass como ancla

Mientras el hardware se cocina a fuego lento, Microsoft sostiene el pulso con servicios. En ese marco, también circuló otra novedad: Xbox celebró la llegada de nuevos títulos para Game Pass de la mano de estudios y publishers como SEGA y Ubisoft, reforzando la estrategia de catálogo como diferencial.

La pregunta, entonces, no es solo si Xbox Magnus puede llegar en 2027, sino si conviene. Si AMD cumple y el chip está listo, Microsoft tendrá la opción de acelerar… o esperar el momento en que precio, mercado y propuesta híbrida encajen sin compromisos. En esa decisión se juega mucho más que una fecha: se juega la forma de la próxima Xbox.