José María Balcázar, de 83 años, asume la presidencia de Perú tras la destitución de José Jerí

El Parlamento designó al legislador de Perú Libre como jefe de Estado interino luego de destituir a José Jerí, en medio de un proceso electoral ya en marcha.

José María Balcázar se convierte en el mandatario de mayor edad en la historia reciente del país andino.

Balcázar, de 83 años, fue el candidato más votado por el hemiciclo para ocupar la vacante en la presidencia del Congreso, un puesto que, ante la ausencia de autoridades electas por voto popular, implica automáticamente asumir la Presidencia de la República de manera interina.

La designación se produce en un contexto de prolongada inestabilidad institucional, luego de las destituciones de Pedro Castillo y Dina Boluarte, episodios que profundizaron la crisis política que atraviesa el país andino desde hace casi una década.

Un mandato breve en plena campaña electoral El legislador, integrante del partido Perú Libre —la fuerza con la que Castillo ganó las elecciones de 2021—, se convirtió en el mandatario de mayor edad en la historia del país y en el octavo gobernante en menos de diez años.