José María Balcázar, de 83 años, asume la presidencia de Perú tras la destitución de José Jerí
El Parlamento designó al legislador de Perú Libre como jefe de Estado interino luego de destituir a José Jerí, en medio de un proceso electoral ya en marcha.
El Congreso de Perú eligió al parlamentario de izquierda José María Balcázar como nuevo presidente del país, tras la destitución del derechista José Jerí, removido del cargo apenas cuatro meses después de asumir y a menos de dos meses de las elecciones generales.
Balcázar, de 83 años, fue el candidato más votado por el hemiciclo para ocupar la vacante en la presidencia del Congreso, un puesto que, ante la ausencia de autoridades electas por voto popular, implica automáticamente asumir la Presidencia de la República de manera interina.
Te Podría Interesar
La designación se produce en un contexto de prolongada inestabilidad institucional, luego de las destituciones de Pedro Castillo y Dina Boluarte, episodios que profundizaron la crisis política que atraviesa el país andino desde hace casi una década.
Un mandato breve en plena campaña electoral
El legislador, integrante del partido Perú Libre —la fuerza con la que Castillo ganó las elecciones de 2021—, se convirtió en el mandatario de mayor edad en la historia del país y en el octavo gobernante en menos de diez años.
Su misión será ejercer la jefatura del Estado de manera transitoria hasta el 28 de julio, fecha en la que deberá entregar el mando al ganador o ganadora de los comicios presidenciales ya en marcha. La transición se desarrollará en un escenario electoral activo y con el desafío de garantizar estabilidad institucional en la recta final del proceso democrático.