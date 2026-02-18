Retuvieron al periodista Tucker Carlson en Israel y hubo un cruce de versiones

El conductor conservador acusó a las autoridades israelíes de confiscarle el pasaporte e interrogar a su equipo sobre el contenido de una entrevista con el embajador Mike Huckabee. La embajada de Estados Unidos rechazó la versión.

Tucker Carlson aterrizó en Israel para un duelo cara a cara con el embajador estadounidense Mike Huckabee y se fue con una denuncia que encendió los debates en la política conservadora norteamericana. Según relató el propio periodista, él y parte de su equipo fueron "retenidos" en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv este miércoles, sometidos a un interrogatorio sobre el contenido de su entrevista y obligados a entregar sus pasaportes antes de poder abandonar el país.

"Personas que se identificaron como seguridad del aeropuerto tomaron nuestros pasaportes, llevaron a nuestro productor ejecutivo a una sala aparte y exigieron saber de qué habíamos hablado con el embajador Huckabee", declaró Carlson al Daily Mail. Y cerró con una frase que sintetizó su lectura del episodio: "Fue extraño. Ya estamos fuera del país."

La historia detrás del viaje de Tucker Carlson a Israel El trasfondo del viaje tiene su propio capítulo. Carlson, exfigura de Fox News y actual conductor del podcast conservador más escuchado de Estados Unidos, había protagonizado un intercambio público de críticas con Huckabee, exgobernador de Arkansas y embajador designado por Donald Trump, en torno al trato a las comunidades cristianas en Israel y la política militar israelí en Gaza.

El diplomático escaló la disputa con un desafío directo en redes sociales: "En lugar de hablar sobre mí, ¿por qué no venís a hablar conmigo?". Carlson aceptó. El resultado fue una entrevista que se realizó, aunque lo que ocurrió después fue lo que acaparó la atención.

Versiones enfrentadas Desde la embajada de Estados Unidos en Israel salió un desmentido tajante. Un portavoz afirmó que Carlson "recibió las mismas preguntas de control migratorio que reciben miles de visitantes, incluido el propio embajador Huckabee y otros diplomáticos", y rechazó de plano las versiones que indicaban que Israel había considerado inicialmente impedirle el ingreso al país. Según la representación diplomática, el único contacto oficial con las autoridades israelíes fue para coordinar el aterrizaje del avión privado de Carlson y facilitar su visita.