Impactantes imágenes: así se ve desde el espacio el ataque con misiles de Rusia sobre Ucrania
A cuatro años del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, la Estación Espacial Internacional difundió impactantes imágenes de los ataques con misiles sobre Kiev.
Mientras que este 24 de febrero se cumplieron cuatro años del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, en donde Volodímir Zelenski recordó el comienzo de la misma, se conoció, a través de la difusión de las imágenes de la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), cómo se ven los ataques con misiles rusos a Kiev, la capital ucraniana.
Con un acuerdo de paz que aún no se concreta y donde aún se observan imágenes de ataques de Rusia hacia distintas ciudades de Ucrania, la ISS difundió imágenes de finales de 2025, entre el 26 y el 27 de diciembre.
Te Podría Interesar
El video de los ataques que compartió la Estación Espacial Internacional
En este video difundido en redes se ve cómo las cámaras de la estación captan el momento de la explosión de varios misiles balísticos Iskander y de crucero Kh-101 en Kiev, donde incluso también se puede ver la trayectoria de los proyectiles saliendo desde Rusia.
Además, se puede observar el funcionamiento del sistema de defensa aérea ucraniana interceptando estos ataques.