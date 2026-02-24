Investigan si un ex primer ministro de Noruega intentó suicidarse tras aparecer en el caso Jeffrey Epstein: está internado
Tras ser mencionado en los archivos de Jeffrey Epstein, el ex primer ministro noruego Thorbjørn Jagland fue internado y quedó bajo investigación.
En medio de la polémica que se generó tras la aparición del nombre del ex príncipe Andrés en los archivos de Jeffrey Epstein, que luego llevó a su detención, ahora fue el ex primer ministro de Noruega, Thorbjørn Jagland, quien quedó envuelto en una controversia tras ser nombrado en estos documentos. El exfuncionario fue hospitalizado en las últimas horas.
La hipótesis detrás de la hospitalización del ex primer ministro de Noruega
Los primeros informes hablan de la presión tras la aparición de su nombre en los archivos del exempresario condenado por abusos sexuales de menores y tráfico de menores, entre otros cargos.
Otros medios locales también expresaron que la hospitalización del hombre de 75 años también podría deberse a un intento de suicidio, luego de su nombramiento en este caso, que lo vincularían a esta red de abuso de menores, según el medio local iNyheter.
Igualmente, esta versión de por qué fue ingresado a un centro médico fue rápidamente desmentida por el abogado de Jagland, Anders Brosveet, quien sí confirmó que su ingreso está vinculado a este hecho.
El vínculo del ex primer ministro con Jeffrey Epstein
Thorbjørn Jagland fue primer ministro del Partido Laborista de Noruega entre 1996 y 1997; además, fue ministro de Asuntos Exteriores entre 2000 y 2002. Incluso fue presidente del Comité Nobel de 2009 a 2017 y secretario general del Consejo de Europa de 2009 a 2019.
Durante este tiempo y tras la publicación de los archivos en enero, Jagland fue acusado de corrupción grave y se encuentra bajo investigación, de quien se sospecha haber recibido regalos y viajes del empresario cuando el exfuncionario trabajaba en el Consejo de Europa y durante su etapa como jefe del Comité Nobel. Los documentos muestran, entre otras cosas, que Jeffrey Epstein le habría pagado varios viajes a Jagland y su familia.