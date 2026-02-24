Se pusieron a bailar en Perú para que la gente vaya a votar al próximo presidente y hubo polémica

El Jurado Nacional de Elecciones de Perú creó una canción con coreografía para incentivar el voto informado en el medio de las inundaciones.

La población estalló en críticas contra la institución electoral con la difusión de un número artístico en el medio de las fuertes lluvias e inundaciones en Perú.

En medio de un proceso electoral en el que Perú define quien será su presidente en los comicios del 12 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones del país lanzó una campaña para incentivar el sufragio informado con una "canción símbolo" que incluye una coreografía, la cual despertó indignación y polémica entre los peruanos.

El anuncio fue presentado en la conferencia que especificó el cronograma del debate presidencial que se desarrollarán en dos bloques del 23 de marzo al 1 de abril, junto con los sorteos de temas para los 12 candidatos.

El baile del Jurado Nacional de Elecciones de Perú que encendió la polémica De acuerdo con la institución electoral, el objetivo del número artístico fue lograr conectar con los votantes jóvenes y reforzar el mensaje de voto informado.

El Baile Del Jurado Nacional De Elecciones De Perú Previo A Las Elecciones X: @AlertaNews24 No obstante, la iniciativa fue recibida con una lluvia de críticas por parte de diversos usuarios en las redes sociales que señalaron lo inoportuno de la campaña en un contexto político de fragmentación, sumado a la emergencia que azota a diversas regiones de Perú por lluvias extremas donde miles de personas se vieron afectadas.

Cuántos presidentes tuvo Perú en los últimos 10 años Perú atraviesa una fuerte inestabilidad política que lo llevó a tener ocho presidentes en menos de 10 años y que como resultado se está encaminando hacia el noveno con las elecciones presidenciales que se celebrarán en abril.