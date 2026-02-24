Perú emite alertas para viajeros por lluvias, inundaciones y deslizamientos

El Gobierno de Perú difundió una serie de recomendaciones dirigidas a viajeros nacionales y extranjeros ante el impacto de las intensas lluvias registradas en los últimos días. Las precipitaciones han generado inundaciones , deslizamientos y complicaciones en diversas regiones, con mayor intensidad en el sur del país.

A través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, las autoridades aconsejaron a quienes tengan previsto desplazarse que verifiquen el estado de las rutas, en especial de la carretera Panamericana Norte y Sur, "antes de iniciar cualquier desplazamiento".

Asimismo, se instó a confirmar con hoteles, aerolíneas y operadores turísticos la operatividad de los servicios contratados, y a mantenerse informados mediante los reportes oficiales del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, el Instituto Nacional de Defensa Civil y el sistema de asistencia al turista IPerú.

En el comunicado, también se pidió "evitar el ingreso a playas, riberas de ríos o zonas de quebradas activadas mientras se mantengan alertas vigentes", debido al riesgo que implican estos espacios durante fenómenos meteorológicos intensos.

El Mincetur remarcó que mantiene una coordinación permanente con distintas entidades del Estado para "contribuir a la seguridad de los visitantes y a la continuidad responsable de la actividad turística en el país".

En ese marco, organismos como los ministerios de Vivienda, Transportes, Defensa e Interior, junto al Indeci, trabajan en la liberación de vías afectadas y en la asistencia a las poblaciones damnificadas.

Inundaciones en Arequipa, Perú

Impacto de las lluvias y daños en regiones

Las precipitaciones han provocado múltiples emergencias en diferentes zonas del país, con consecuencias tanto en infraestructura como en la población. Entre los incidentes reportados se registran inundaciones, deslizamientos y cortes en rutas clave.

En la ciudad de Arequipa, una de las más afectadas, se reportaron al menos dos personas fallecidas y dos desaparecidas, además de miles de damnificados y afectados.

Según datos oficiales, también hubo personas atrapadas, cientos de viviendas dañadas, puentes afectados, establecimientos de salud comprometidos y decenas de kilómetros de vías deterioradas. Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, las autoridades continúan monitoreando la situación y coordinando acciones con los gobiernos locales para mitigar el impacto de los fenómenos climáticos.