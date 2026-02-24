Con la Corte en contra y las encuestas en rojo, ¿qué dirá Trump en su discurso ante el Congreso?

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , llegará este martes al Capitolio para pronunciar su discurso sobre el Estado de la Unión, en un momento sumamente delicado para su segundo mandato.

Si bien la Casa Blanca promete un mensaje optimista, el contexto, en cambio, es más áspero. Trump enfrenta niveles de desaprobación que, según distintas encuestas, se ubican entre los más bajos desde su regreso al poder. El dato más sensible es el deterioro en áreas que históricamente fueron su fortaleza política: economía e inmigración.

A eso se suma un reciente revés de la Corte Suprema de Estados Unidos, que limitó el alcance de su política arancelaria, uno de los ejes de su agenda comercial.

El trasfondo es electoral. En noviembre se renueva la Cámara de Representantes y los republicanos enfrentan un escenario competitivo. Si pierden el control, los demócratas ganarían capacidad para impulsar investigaciones y bloquear parte de la agenda presidencial.

En ese marco, el discurso de este martes no es solo una rendición de cuentas sino un intento de reencuadrar la narrativa pública. Trump, según admiten asesores, considera que sus logros no reciben el reconocimiento que merecen.

“En un año, el presidente Trump ha sacado a nuestro país del borde del desastre y con razón declarará que el estado de nuestra unión es fuerte, próspero y respetado”, afirmó la secretaria de prensa Karoline Leavitt en un comunicado oficial.

La agenda que busca lucir Donald Trump

Según The New York Times, Trump pondrá el foco en indicadores económicos recientes: la creación de empleo en enero —que superó las previsiones de los analistas—, la baja en los precios del combustible y la suba acumulada del 12% en el índice Dow Jones durante el último año.

También se espera que destaque la caída en los cruces irregulares en la frontera sur y una reducción en la tasa nacional de homicidios. En el plano militar, subrayará nuevas inversiones y una bonificación de 1.776 dólares otorgada a casi 1,5 millones de miembros de las Fuerzas Armadas, una cifra simbólica que apela a la narrativa fundacional estadounidense.

Entre la épica y el desgaste

El discurso llega, así, atravesado por una tensión por la distancia que hay entre los datos macroeconómicos que exhibe la administración y el humor social que reflejan las encuestas.

Trump buscará proyectar fortaleza y control en un momento donde enfrenta límites institucionales —como el fallo judicial sobre aranceles— y vulnerabilidad política ante un Congreso potencialmente dividido.