Rusia podría revisar su postura sobre las negociaciones por la paz tras el ataque a una residencia

Vladimir Putin mantuvo una conversación con su par, Donald Trump, afirmó que estas acciones "terroristas" no se quedarían sin respuesta de Rusia.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió al primer mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, de su intención de revisar su postura y algunos de los acuerdos alcanzados sobre Ucrania tras un ataque de Kiev a una de sus residencias.

Según dijo a la prensa Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa, ambos líderes mantuvieron hoy una conversación telefónica. Trump estaba "indignado" por lo ocurrido y dijo que "no se podía ni imaginar una acción tan descabellada" por parte de Kiev.

Qué dijeron Vladimir Putin y Donald Trump en su conversación telefónica "Por supuesto, Vladímir Putin llamó la atención de Donald Trump sobre el hecho de que, casi inmediatamente después de lo que la parte estadounidense considera una ronda de negociaciones exitosa en Mar-a-Lago, el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con drones de largo alcance a gran escala, un ataque contra la residencia presidencial rusa en la región de Nóvgorod", dijo Ushakov. El jefe del Kremlin afirmó que estas acciones "terroristas" no se quedarían sin respuesta de Moscú.

Asimismo, la parte estadounidense señaló que eso también influirá en sus "enfoques en el contexto de trabajo con (el presidente de Ucrania, Volodímir) Zelenski". En este sentido, según Ushakov, Trump se congratuló de no haber entregado misiles Tomahawk a Kiev.

putin trump (4) La charla de Putin y Trump fue "amistosa". El asesor del Kremlin aseguró que la conversación telefónica con Trump, la segunda en 24 horas que mantienen ambos líderes, fue "amistosa" y concluyó con la intención de las partes de continuar sus contactos. En general, en lo que va de 2025, Putin y Trump han hablado por teléfono 10 veces y una vez se han reunido en una cumbre en Alaska, resumió.