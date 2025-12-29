Ucrania niega haber atacado una residencia de Putin como afirma el gobierno de Moscú

El presidente Volodymyr Zelensky negó las acusaciones de Rusia de que Ucrania lanzó un ataque con drones contra una de las residencias del presidente Vladimir Putin , y acusó a Moscú de intentar sabotear las negociaciones de paz.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que Kyiv había lanzado un ataque durante la noche con 91 vehículos aéreos no tripulados (drones) de largo alcance contra la residencia oficial de Putin en la región de Nóvgorod, en el noroeste de Rusia.

Rusia declaró que revisaría su posición en las negociaciones de paz. Aún no está claro dónde se encontraba Putin en el momento del supuesto ataque.

Zelensky desestimó la afirmación calificándola de "típicas mentiras rusas", destinadas a dar al Kremlin una excusa para continuar los ataques contra Ucrania.

Dijo que Rusia ya había atacado edificios gubernamentales en Kyiv.

Zelensky añadió en X: "Es fundamental que el mundo no permanezca en silencio ahora. No podemos permitir que Rusia socave los esfuerzos para lograr una paz duradera".

"Terrorismo de Estado"

En un comunicado compartido en Telegram el lunes, Lavrov afirmó que los 91 drones que, según él, fueron lanzados contra la residencia de Putin, fueron interceptados y destruidos por los sistemas de defensa aérea rusos.

Añadió que no se habían reportado víctimas ni daños como consecuencia del ataque.

"Dada la degeneración final del régimen criminal de Kyiv, que ha adoptado una política de terrorismo de Estado, la posición negociadora de Rusia será revisada", declaró.

Sin embargo, añadió que Rusia no tiene intención de abandonar el proceso de negociación con Estados Unidos, según informó la agencia de noticias rusa Tass.

La declaración de Moscú se produce tras las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania en Florida el domingo, donde los presidentes Trump y Zelensky discutieron un plan de paz revisado para poner fin a la guerra.

Zelensky dijo que Estados Unidos había ofrecido a Ucrania garantías de seguridad durante 15 años, y Trump afirmó que el acuerdo sobre este punto estaba "casi al 95%" cerrado.

El líder ucraniano describió las cuestiones territoriales y de la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia, como los últimos asuntos pendientes, y hubo pocos indicios de progreso sobre el futuro de la disputada región ucraniana del Donbás, que Rusia pretende controlar por completo.

Actualmente, Moscú controla alrededor del 75% de la región de Donetsk y cerca del 99% de la vecina Luhansk. Ambas regiones se conocen colectivamente como el Donbás.

Rusia ya había rechazado partes clave del plan que se estaba discutiendo.

"Muy enfadado"

La Casa Blanca informó el lunes que el presidente Trump había "concluido una conversación telefónica positiva" con Putin, tras las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania.

Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin, declaró a la prensa el lunes que, durante la llamada, Putin había señalado que el supuesto ataque a su residencia se produjo "casi inmediatamente después de lo que Estados Unidos consideró una ronda de conversaciones exitosa".

Ushakov añadió: "El presidente estadounidense se mostró sorprendido por esta información, se enfadó y dijo que no podía creer semejantes actos de locura. Dijo que esto sin duda afectará el enfoque de Estados Unidos en su relación con Zelensky".

Durante una conferencia de prensa posterior, Trump pareció decir inicialmente que no sabía nada del supuesto incidente, pero más tarde declaró a los periodistas que Putin se lo había comunicado y que estaba "muy enfadado" al respecto.

Al preguntarle si Estados Unidos había visto alguna prueba que respaldara la afirmación de Rusia, respondió: "Bueno, ya lo averiguaremos. Ustedes dicen que quizás el ataque no ocurrió; eso también es posible, supongo. Pero el presidente Putin me dijo esta mañana que sí ocurrió".

