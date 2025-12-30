La Unión Europea abre sus brazos para acoger a Ucrania en su seno

La titular de la CE de la Unión Europea, Ursula Von der Leyen, ve la entrada de Ucrania como una garantía "clave".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen quiere a Ucrania en la Unión Europea. Foto: Efe

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, aseguró este martes que la entrada de Ucrania en la Unión Europea (UE) es "una garantía de seguridad clave", tras mantener una reunión con otros líderes europeos sobre la guerra de agresión a gran escala de Rusia contra Kiev.

"Buen debate hoy con líderes europeos sobre nuestro apoyo a Ucrania, su seguridad y la reconstrucción del país. En última instancia, la prosperidad de un Estado ucraniano libre yace en la adhesión a la Unión Europea. También es una garantía de seguridad clave por sí misma", escribió la política alemana en sus redes sociales.

Agregó que la entrada en el club comunitario "no solo beneficia a los países que se unen", sino que "como muestran las sucesivas oleadas de ampliación, toda Europa se beneficia".

La Unión Europea juega sus cartas El portavoz del Gobierno polaco, Adam Szlapka, ya había indicado en sus redes sociales que el primer ministro del país, Donald Tusk, iba a participar a las 11:00 horas (10:00 GMT) en una nueva reunión de líderes europeos sobre Ucrania.

Volodimir Zelenski Ucrania Volodimir Zelenski quiere a Ucrania en la Unión Europea. Foto Dpa DPA Este nuevo intercambio de los mandatarios europeos se produce después de que el domingo el presidente estadounidense, Donald Trump, recibiera a su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Florida.