Qué plantea Volodímir Zelenski en su plan para frenar la guerra

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, presentó por primera vez de manera íntegra el plan de paz elaborado por su gobierno junto con Estados Unidos y socios europeos. La propuesta, compuesta por 20 puntos, busca establecer un pacto de no agresión con Rusia, ofrecer garantías de seguridad a Kiev y abrir un camino de integración a la Unión Europea.

El documento es una versión revisada de un borrador previo impulsado por Washington, aunque mantiene posiciones centrales de Ucrania: no renuncia a una eventual adhesión a la OTAN ni reconoce la soberanía rusa sobre Crimea y otros territorios ocupados. Hasta el momento, el Kremlin no expresó su aval formal a la iniciativa.

Qué propone el plan de paz de Volodimir Zelenski Entre los puntos principales, el acuerdo parte del reconocimiento de Ucrania como Estado soberano y establece un compromiso irreversible de no agresión entre ambos países, con un sistema de monitoreo permanente sobre la línea de contacto. Ucrania recibiría garantías de seguridad equivalentes al Artículo 5 de la OTAN por parte de Estados Unidos y países europeos, mientras que Rusia debería dejar asentada legalmente su política de no agresión, con ratificación parlamentaria.

El plan fija un límite de 800.000 efectivos para las Fuerzas Armadas ucranianas en tiempos de paz y reafirma el compromiso de Kiev de no desarrollar armas nucleares. En el plano político y económico, contempla el ingreso de Ucrania a la Unión Europea en el mediano plazo, con acceso anticipado al mercado único, además de un ambicioso programa de reconstrucción económica que apunta a cubrir un costo estimado de 678.000 millones de euros mediante inversiones y aportes del sector privado. También se prevé avanzar en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

Uno de los puntos más sensibles es la situación de la central nuclear de Zaporiyia, actualmente ocupada por Rusia. La propuesta plantea una administración conjunta entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia, aunque los detalles técnicos aún siguen en discusión. En materia territorial, Kiev ofrece dos alternativas: congelar la actual línea del frente en regiones del este y sur del país, o bien desmilitarizar parte de Donetsk y convertirla en una zona económica especial bajo control ucraniano y supervisión internacional, previa aprobación en un referendo nacional.