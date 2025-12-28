Donald Trump recibió a Zelenski y avanza un plan de paz de 20 puntos para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , recibió este domingo a su par ucraniano, Volodimir Zelenski , en una reunión que podría marcar un punto de inflexión en la guerra entre Rusia y Ucrania . El encuentro se llevó a cabo en la residencia del mandatario estadounidense en Florida y estuvo centrado en un ambicioso plan de paz de 20 puntos que se encuentra en su fase final de negociación.

Tras más de tres años de conflicto armado y con millones de vidas en riesgo, Trump se mostró optimista respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo, aunque lanzó una fuerte advertencia sobre las consecuencias de un eventual fracaso. “Estamos en las etapas finales; si no logramos un acuerdo ahora, esto podría continuar por mucho tiempo y costar millones de vidas más”, sostuvo el presidente estadounidense.

La negociación no estuvo exenta de tensiones. El primer borrador del acuerdo generó un fuerte rechazo en Kiev al incluir concesiones consideradas drásticas, como el reconocimiento del idioma ruso como oficial y la cesión de territorios clave como Crimea y el Donbás. Sin embargo, tras intensas gestiones encabezadas por el negociador ucraniano Rustem Umerov, se logró consensuar una segunda versión del documento, que es la que actualmente analizan ambas partes.

Durante una conferencia previa al encuentro, Trump destacó la resistencia del pueblo ucraniano y elogió el liderazgo de Zelenski. “Ha pasado por algo que pocas naciones han tenido que sobrellevar. Zelenski trabajó muy duro y es muy valiente”, afirmó el mandatario republicano.

Trump también anticipó que, una vez finalizada la reunión con Zelenski, mantendrá una comunicación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin , con el objetivo de seguir avanzando en el proceso de negociación y acercar posiciones entre las partes involucradas.

En relación a los recientes ataques ucranianos en territorio ruso, Trump fue contundente al señalar que “eran necesarios”, y subrayó que tanto Zelenski como Putin comparten actualmente el deseo de frenar la escalada de violencia y detener la matanza.

A pesar del avance diplomático en Washington, Zelenski dejó en claro que el futuro del acuerdo no se definirá únicamente en las mesas de negociación. El presidente ucraniano aseguró que cualquier plan de paz será sometido a una votación popular en su país. “La última palabra la tiene el pueblo”, afirmó, al remarcar que la sociedad ucraniana deberá aprobar o rechazar las condiciones del cese del fuego y las eventuales reformas territoriales.

Con las bases de lo que Trump definió como “un buen acuerdo” ya establecidas, la comunidad internacional sigue de cerca el desenlace de esta cumbre, que busca poner fin al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.