Polonia busca despertar a la Unión Europea, ante las fuertes decisiones de Donald Trump

Polonia insta a la "unidad" y el "rearme" de la UE: "Nadie va a tomarse en serio una Europa débil", en clara referencia a Donald Trump.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha hecho este lunes un llamamiento este lunes a la "unidad" y el "rearme" de los países miembro de la Unión Europea y ha asegurado que, en caso contrario, "nadie se tomará en serio una Europa débil" en una situación geopolítica compleja.

"Nadie se tomaría en serio una Europa dividida y débil: ni el enemigo ni el aliado. Esto queda absolutamente claro ahora. Debemos creer en nuestra fortaleza, seguir armándonos y continuar unidos como nunca antes", ha aseverado el primer ministro en un mensaje difundido a través de redes sociales.

En este sentido, ha aclarado la importancia de actuar "uno para todos y todos para uno". "En caso contrario, estamos acabados", ha lamentado Tusk tan solo horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya vuelto a reclamar Groenlandia por cuestiones de "seguridad".

Polonia y la ambición de Donald Trump Las aspiraciones expansionistas de Donald Trump sobre Groenlandia han sido una constante desde que regresó hace un año a la Casa Blanca. Bajo la justificación de la seguridad nacional y apelando a la presencia de buques chinos y rusos en la región, el presidente de Estados Unidos ha venido reclamando el control de la isla. Polonia ha tomado nota de esto.

Trump ha salido de gira con la intención de trabar nuevos negocios. Foto: DPA Polonia advierte a la Unión Euorpea que debe lucir más fuerte ante Donald Trump. Foto: Dpa DPA Además, la invasión rusa de Ucrania continúa y se acerca a su cuarto año consecutivo. A esto se suma la creciente incertidumbre sobre la continuidad del apoyo de Estados Unidos bajo la Administración Trump.