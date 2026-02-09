Un país de Europa se rearma en silencio y apunta a tener 500.000 soldados listos ante cualquier guerra
Este país de Europa anunció la creación de una reserva militar de alta disponibilidad con voluntarios entrenados de forma permanente y pagos por su preparación.
Desde hace dos años, Europa atraviesa una nueva etapa de rearme. La amenaza rusa sigue siendo el principal motor, pero en el debate también pesa la presión de Donald Trump, que volvió a cuestionar a los socios de la OTAN por no invertir lo suficiente en defensa. En ese contexto, hay un país que —por historia y por ubicación— viene acelerando desde hace tiempo y ahora acaba de ponerle una cifra concreta a su ambición: Polonia quiere tener 500.000 soldados listos.
El ministro de Defensa polaco, Wadysaw Kosiniak-Kamysz, anunció este lunes la creación de un cuerpo de reserva militar de alta disponibilidad. Se tratará de una fuerza integrada por voluntarios entrenados de manera permanente, diseñada para permitir que, en caso de guerra, Polonia pueda movilizar hasta 500.000 efectivos.
En una conferencia de prensa en Varsovia, el ministro detalló que los reservistas no solo cobrarán por cada día de entrenamiento, sino que también recibirán una compensación adicional por mantenerse en estado de disponibilidad, preparados para una movilización rápida. El plan contempla formación continua, con un mínimo de ocho días al año, y acceso a cursos especializados en ciberseguridad, medicina y comunicaciones.
La iniciativa también incluye la creación de escuelas de cadetes para civiles sin carrera militar previa. A través de un proceso de formación de tres años, los participantes podrán alcanzar el rango de subteniente de la reserva.
Según explicó Kosiniak-Kamysz, quienes se sumen a este nuevo cuerpo podrán elegir tanto las fechas de sus entrenamientos como la unidad militar en la que deseen servir. Además, el Estado compensará a las empresas empleadoras por la ausencia de esos trabajadores durante las instancias de instrucción.
El ministro enmarcó la medida dentro del programa “En Alerta”, que ofrece entrenamientos puntuales para civiles de 18 a 60 años en áreas como medicina, supervivencia, tiro y defensa personal. De acuerdo con los datos oficiales, el año pasado se anotaron 18.000 personas y 16.000 completaron los cursos con éxito.
La meta de los 500.000 efectivos ya había sido planteada en agosto de 2025 por el presidente polaco, Karol Nawrocki, quien la consideró “urgente para la seguridad del país”. En esa misma línea, respaldó la idea de destinar el 5% del PIB a Defensa con el objetivo de convertir a Polonia en “la mayor potencia de la OTAN en Europa” y consolidarse como un país “fuerte y seguro”. A largo plazo, Polonia proyecta profesionalizar a 200.000 reservistas hacia 2039, combinando civiles entrenados de forma puntual con aquellos que reciban formación cíclica, como los que integrarán este nuevo cuerpo de alta disponibilidad.