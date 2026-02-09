Un país de Europa se rearma en silencio y apunta a tener 500.000 soldados listos ante cualquier guerra

Este país de Europa anunció la creación de una reserva militar de alta disponibilidad con voluntarios entrenados de forma permanente y pagos por su preparación.

Desde hace dos años, Europa atraviesa una nueva etapa de rearme. La amenaza rusa sigue siendo el principal motor, pero en el debate también pesa la presión de Donald Trump, que volvió a cuestionar a los socios de la OTAN por no invertir lo suficiente en defensa. En ese contexto, hay un país que —por historia y por ubicación— viene acelerando desde hace tiempo y ahora acaba de ponerle una cifra concreta a su ambición: Polonia quiere tener 500.000 soldados listos.

El ministro de Defensa polaco, Wadysaw Kosiniak-Kamysz, anunció este lunes la creación de un cuerpo de reserva militar de alta disponibilidad. Se tratará de una fuerza integrada por voluntarios entrenados de manera permanente, diseñada para permitir que, en caso de guerra, Polonia pueda movilizar hasta 500.000 efectivos.

En una conferencia de prensa en Varsovia, el ministro detalló que los reservistas no solo cobrarán por cada día de entrenamiento, sino que también recibirán una compensación adicional por mantenerse en estado de disponibilidad, preparados para una movilización rápida. El plan contempla formación continua, con un mínimo de ocho días al año, y acceso a cursos especializados en ciberseguridad, medicina y comunicaciones.

polonia En Europa, Polonia lanza un esquema de reservas pagas con formación mínima anual y cursos en ciberseguridad, medicina y comunicaciones, para reforzar su capacidad de movilización rápida. Shutterstock La iniciativa también incluye la creación de escuelas de cadetes para civiles sin carrera militar previa. A través de un proceso de formación de tres años, los participantes podrán alcanzar el rango de subteniente de la reserva.

Según explicó Kosiniak-Kamysz, quienes se sumen a este nuevo cuerpo podrán elegir tanto las fechas de sus entrenamientos como la unidad militar en la que deseen servir. Además, el Estado compensará a las empresas empleadoras por la ausencia de esos trabajadores durante las instancias de instrucción.