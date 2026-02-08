"Toky", el Dogo Argentino que hizo historia en Estados Unidos y ganó un prestigioso premio

El ejemplar cordobés se consagró en el Westminster Kennel Club Dog Show en Estados Unidos, el certamen canino más prestigioso del mundo.

El dogo argentino y criado en Córdoba, ganó un prestigioso premio en una competencia en Nueva York.

Toky Del Totoral, un Dogo Argentino criado en Córdoba, logró un hito histórico al consagrarse como Mejor de la Raza en la 150ª edición del Westminster Kennel Club Dog Show, la competencia canina más antigua y reconocida de los Estados Unidos.

El reconocimiento fue otorgado durante la gala realizada en el Javits Center, en Nueva York, donde se reunieron jueces, criadores y especialistas de todo el mundo en la 150° edición del evento, considerado una de las máximas vitrinas de la cinofilia internacional.

Un logro histórico para la Argentina La consagración de Toky no solo posiciona a su criadero entre los más destacados del planeta, sino que también vuelve a colocar a la Argentina en el centro de la escena canina global. El Dogo Argentino, única raza nacional reconocida oficialmente por las principales federaciones internacionales, alcanzó así uno de los mayores reconocimientos posibles dentro de su categoría.

El premio Best of Breed está reservado exclusivamente para los ejemplares que representan de manera excepcional el estándar de su raza, evaluando aspectos morfológicos, estructura, movimiento y temperamento. En una competencia de altísimo nivel, Toky logró imponerse y destacarse frente a los mejores representantes del mundo.