Ecoparque de Mendoza: por qué está cerrado y en Córdoba y Buenos Aires están abiertos

La historia de los zoológicos tal como se conocieron en el siglo pasado se remonta a 1700 y está muy vinculada a la colonización y al imperialismo. A medida de que los reinados avanzaban sobre los continentes americano y africano, tomaban animales silvestres y los llevaban a los jardines de los reyes europeos para deleite de los élites y demostración de poderío.

En Argentina, el primer zoológico fue el de Buenos Aires en 1888 por iniciativa del Domingo Faustino Sarmiento que se inspiró en los jardines zoológicos victorianos. Después se inauguraron los de Mendoza y Córdoba. Jaulas pequeñas con poca vegetación, parquizado, senderos arbolados, la idea era que el público pudiera ver a los animales. Poco a poco también tomó valor la tarea científica y de conservación de las especies en extinción.

En los ´60 y ´70 aparecieron los primeros planteos en el mundo contra los animales en cautiverio y las condiciones en las que los ejemplares vivían en soledad y rodeados de muros muy lejos de sus orígenes. En Argentina, los reclamos se incrementaron con el cambio de milenio y el pedido de las organizaciones que protegen a los animales. Finalmente, los viejos zoológicos se convirtieron en ecoparques. Muchos animales exóticos fueron reinsertados en sus hábitats o trasladados a santuarios. Ahora el objetivo principal es recuperar animales del mascotismo, la venta ilegal y educar sobre los problemas del cautiverios y la explotación. El año pasado, el traslado de la elefanta Kenya al santuario de Brasil -que murió a los pocos meses- marcó un hito ya que era el último elefante en cautiverio del país.

El Ecoparque de Mendoza lleva 10 años cerrado al público y la última vez que entraron personas ajenas a la institución fue una comitiva de legisladores que no pudo filmar ni sacar fotos en el lugar. La promesa es que en la segunda mitad de este año, el paseo quede habilitado.

Fue la misma ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre cuando trasladaron a Kenya la que dio las explicaciones sobre las demoras y aseguró que durante estos años se ha dado una ardua tarea para reinsertar animales, trasladarlos a santuarios y trabajar sobre las especies exóticas que deben quedarse en Mendoza.

La chimpancé Cecilia vivió 20 años en cautiverio.

Sin embargo, hay dos experiencias de ecoparques en Argentina que acortaron los plazos y hoy funcionan como paseos: Buenos Aires y Córdoba. El Ecoparque de Buenos Aires cerró en 2016 y reabrió en 2019. La apertura fue por etapas actualmente tiene todos los espacios habilitados. En Córdoba, el zoológico cerró en septiembre de 2020 y reabrió como Parque de la Biodiversidad en mayo de 2023.

Los dos pasaron por gestiones privadas y volvieron a manos del Estado, tienen entrada gratuita, autoguías y visitas guiadas educativas. También espacios de recuperación de animales y centros veterinarios.

Ecoparque de Buenos Aires

El Ecoparque de Buenos Aires está emplazado en los que eran los jardines de la estancia de Juan Manuel de Rosas -hay un árbol testigo de ese tiempo-, sin embargo hoy quedó atrapado entre los edificios de la ciudad en el barrio de Palermo.

Ecoparque de Buenos Aires

Los coquetos edificios que traían algo de referencia de las culturas de los animales exóticos que albergaban fueron recuperados y hoy tienen fines distintos porque, por ejemplo, el gran espacio asiático ya no tiene elefantes.

Por su parte, en la fosa de los leones se dejó crecer la vegetación y ahí vive un puma recuperado del mascotismo que no tiene posibilidades de vivir en su hábitat natural.

Ecoparque de Buenos Aires

La gran mayoría de los espacios fueron reutilizados y hoy solo albergan algunos pocos ejemplares que están en recuperación o fueron rescatados de la venta ilegal o el mascotismo.

De los animales exóticos que habitaban en el viejo zoológico todavía quedan dos jirafas y dos hipopótamos que están en exhibición en recintos adaptados con mayor intimidad y respetando los tiempos de los animales. También hay simuladores de vuelos de cóndor y un programa especial de recuperación del cóndor andino.

Ecoparque de Buenos Aires

Parque de la Biodiversidad

Por su parte, el parque de Biodiversidad está en el Parque Sarmiento en pleno centro de la Ciudad de Córdoba. Tiene solo 7 hectáreas habilitadas como paseo de las 17 hectáreas que tenía originalmente porque la decisión de las autoridades es que los animales vivan en libertad.

Parque de la Biodiversidad en Córdoba

En ese sentido, en el recorrido se ven las antiguas jaulas de leones y aves vacías. Algunos reptiles y pavos reales andan sueltos por los jardines y se pueden apreciar espacios recuperados como un viejo castillo y el antiguo tren que recorría el zoológico.

A diferencia del Ecoparque de Buenos Aires, los animales exóticos que no han sido trasladados no están en exhibición y viven en recintos mejorados. Para cuidar la privacidad de los animales el parque está cerrado con maderas sobre las que hay murales que hacen referencias a los ejemplares que habitan el lugar.